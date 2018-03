Fiorentina | è morto Davide Astori Ultime notizie | tre giorni fa gli ultimi test fisici

Fiorentina piange la morte di Davide Astori : morto a 31 anni : La Fiorentina piange la morte del capitano Davide Astori morto a 31 anni nell'albergo a Udine dove la squadra era in ritiro.

Davide Astori morto in albergo a Udine. Il capitano della Fiorentina deceduto per «cause naturali» - Cordoglio social : Il calciatore della Fiorentina e della Nazionale si trovava in hotel in ritiro con la squadra in vista del match contro l'Udinese. Rinviata tutta la giornata di Serie A. Il capitano viola stava per firmare il rinnovo. Il presidente Andrea della Valle: «Sono sconvolto»

Il mondo del calcio è in lutto : E' morto Davide Astori - capitano della Fiorentina : Il mondo del calcio è in lutto: E' morto Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a

È morto Davide Astori - capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale : Aveva 31 anni, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine, dove nel pomeriggio avrebbe dovuto giocare

Chi era Davide Astori - capitano della Fiorentina morto per un malore : Lutto nel mondo del calcio. Deceduto nel sonno, la Figc cancella tutte le partite della 27° giornata del campionato di Serie A

Morto Astori - il capitano della Fiorentina : la notizia sui siti stranieri : Il difensore è scomparo all'improvviso a 31 anni, a causa di un arresto cardiaco nella notte. Il decesso è avvenuto poche ore prima di scendere in campo con la maglia viola contro l'Udinese. La morte ...

Morto in albergo a Udine Davide Astori - capitano della Fiorentina. Si fermano Serie A e B : Lo hanno trovato Morto questa mattina a Udine. Una tragedia inaudita. Davide Astori, 31 anni, capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale, è stato trovato senza vita nella sua stanza dell’hotel dove alloggiava la squadra in vista della gara di oggi contro i friulani. Una notizia che ha scosso tutti i viola e il mondo del calcio. ...

Fiorentina - è morto il capitano Davide Astori : La Fiorentina e tutto il mondo del calcio si sono svegliati con una tragica notizia: il capitano, con 14 presenze in azzurro, Davide Astori, all'età di 31 anni è stato trovato morto nella camera dell'albergo 'La' di Moret' a ...

DAVIDE ASTORI TROVATO MORTO IN HOTEL/ Ultime notizie - i messaggi di cordoglio per il capitano della Fiorentina : DAVIDE ASTORI è MORTO: il capitano della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviata l'intera giornata di campionato Il gol storico a Udine - quando era nella Roma : Il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi della 27a giornata di serie A. Ecco chi era il 31enne difensore...

morto Davide Astori - capitano della Fiorentina. La Serie A si ferma | : La causa del decesso sarebbe un arresto cardiocircolatorio. Il giocatore, 31 anni, si trovava in un albergo di Udine in ritiro con la squadra per la partita contro l'Udinese. La Lega Calcio ha deciso ...

