Fiorello al telefono con Giletti : In Rai ti vogliono ancora : "Ti volevo dire che se vuoi tornare in Rai sappi che ti vogliono ancora". Così Rosario Fiorello scherza in diretta in una videochiamata con Massimo Giletti durante la trasmissione "Non è l'Arena". Il conduttore poi scoppia a ridere ed esclama: "Sarà contento il direttore Salerno con Cairo. Tu lo conosci Cairo?", chiede Giletti. E Fiorello rincara la dose: "Certo che lo conosco, ...

Sanremo 2018 - finale del 10 febbraio in diretta : Fiorello al telefono : Michelle Hunziker - finale Sanremo 2018 Il Festival di Sanremo 2018 arriva alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno il liveblogging con il Teatro Ariston per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto che accade durante la serata, fino alla proclamazione del vincitore. Sanremo 2018: la diretta minuto per minuto della finale di sabato 10 febbraio 20.46: Via alla sigla cantata dai venti ...

Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 in E tu per Laura Pausini al telefono (video) : Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 è un omaggio a Laura Pausini, che raggiunge il Teatro Ariston con una telefonata nella quale ci aggiorna sulle sue condizioni di salute. L'artista di Solarolo non ha infatti potuto partecipare alla prima serata a causa di una laringite acuta, per la quale è in cura con il suo medico di fiducia. La Pausini è attesa per sabato 10 febbraio, andando così a rimandare l'appuntamento con X ...

Fiorello chiama al telefono Baglioni : "Accetto l'invito - vengo al Festival" : Chissà quante boccette di Lexotan si porterà in valigia. Rosario Fiorello, lo showman più restio ai fiori di Sanremo, invitato, pregato, corteggiato per anni e ostinatamente contrario ad andare in ...