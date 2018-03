Ferisce moglie e giù da balcone | morti

Latina - carabiniere Ferisce moglie e uccide figlie : procura apre un’inchiesta : Sono state effettuate già ieri le prime acquisizioni come scritto dal Fattoquotidiano.it per accertare eventuali omissioni e responsabilità sul caso di Luigi Capasso, il carabiniere che sparato alla moglie Antonietta Gargiulo e ha ucciso le due figlie per poi togliersi la vita due giorni fa a Cisterna. Nel mirino della procura di Latina istituzioni o soggetti che erano preposti a monitorare le condizioni psichiche dell’uomo e l’eventuale ...

Latina - Ferisce la moglie e poi uccide le figlie : il carabiniere suicida era stato segnalato dalla donna alla polizia : C’è una data d’inizio della follia che ha portato alla morte delle due bimbe di Cisterna di Latina al ferimento della madre. È il 4 settembre dello scorso anno, sei mesi fa. Via Pontina, dopo Latina. Davanti alla Findus, lo stabilimento dove lavora Antonietta Gargiulo, la donna rimasta ferita da tre colpi di arma di pistola sparati dal marito, è fuori con i colleghi per fumare una sigaretta. Una pausa dal lavoro, qualche chiacchiera, i racconti ...

Latina - carabiniere spara e Ferisce gravemente la moglie - poi si barrica in casa con le figlie. Il comandante : «Si teme il peggio» : Un appuntato dei carabinieri, Luigi Capasso di 44 anni, ha ferito gravemente la moglie, Antonietta Gargiulo di 39 anni, e si è barricato in casa con le figlie di 13 o 8 anni. E' accaduto...

Picchia e Ferisce la moglie con una lama : marito violento allontanato da casa : Un incubo. Che andava avanti dentro le mura domestiche da chissà quanto. L'ennesimo maltrattamento di cui è vittima una donna. Questa volta a patire le violenze del marito, è una trentenne finita al ...

Uccide la moglie con la mannaia e Ferisce bimbo di 3 anni : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Una donna di nazionalità cinese di 46 anni è stata uccisa dal marito a colpi di mannaia nella loro abitazione a Cremona. L'uomo, anch'egli cittadino cinese, ha 51 anni. Un bambino di tre anni, figlio di un'amica della coppia, è rimasto ferito in modo grave. Sul posto so

Cremona - uccide la moglie a colpi di mannaia e Ferisce il figlio di 3 anni : Una donna di 46 anni è stata uccisa dal marito 51enne a colpi di mannaia, nell'abitazione della coppia a Cremona.Accanto al corpo della donna - di nazionalità cinese come il consorte - gli agenti hanno trovato un bambino di 3 anni agonizzante che, secondo le prime informazioni, è il figlio di amici della coppia. Il bambino è in condizioni disperate all'ospedale Maggiore di Cremona.