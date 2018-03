Fake News e bufale Elezioni 2018 | le curiosità Exit Poll su WhatsApp | “M5s in testa”

Le elezioni nell'era delle Fake News : Exit Poll su WhatsApp : 'In testa M5S' : Come se non bastassero le fake news, che in questa campagna elettorale non sono mancate, da qualche ora girano online anche dei falsi Exit Poll: sondaggi elettorali fatti all'uscita dei seggi che ...

Piccola guida per distinguere Fake News - promesse e sbruffonate : Si tratta di un fenomeno in parte nuovo, perché frutto anche della rivoluzione del mondo informativo portata dalla Rete. Ma perché se ne parli in modo informato c'è bisogno di avere chiaro con ...

Balle Spaziali - 4 Fake News da demolire : da Gentiloni premier per tutte le stagioni a Berlusconi vittima della mafia : E’ vero che è colpa di Virginia Raggi se lunedì 26 febbraio si sono bloccati i treni dopo la nevicata che ha colpito l’Italia centrale? E poi: è vero che il premier Paolo Gentiloni è talmente bravo e ha fatto tali miracoli in 14 mesi di governo, che sarebbe cosa buona e giusta riaverlo al potere, indipendentemente da chi vincerà o perderà le elezioni del 4 marzo? Ma è vero che Silvio Berlusconi è vittima di una persecuzione persino ...

Contri : quando le Fake News fanno male alla salute : Ecco perché un gruppo di ricercatori, che si chiama Frascati Scienza, ha deciso di produrre un video per il web nel quale, tramite il linguaggio dell'ironia, intende far capire quante stupidaggini ...

Fake News - un sistema per prevedere la diffusione della disinformazione : (Foto: flickr.) È possibile capire su quali argomenti può diffondersi la disinformazione? Un articolo scientifico in prepubblicazione su ArXiv propone un modello di osservazione e analisi capace di prevedere i temi sui quali, più plausibilmente, si giocherà la battaglia delle notizie false. La tecnologia utilizzata dagli autori Michela Del Vicario (Imt di Lucca), Walter Quattrociocchi (Ca’ Foscari), Antonio Scala (Isc-Cnr Sapienza) ...

Odio - false promesse e Fake News Che brutta campagna elettorale La collaboratrice in lista racconta : Manuela Alessandra Filippi, commentatrice storica di Affaritaliani.it e candidata alle elezioni regionali in Lombardia con Più Europa con Emma Bonino, commenta questa strampalata campagna elettorale Segui su affaritaliani.it

“Scuole chiuse a Terni” - ma è una Fake News : il comune denuncia : L’ente locale umbro si rivolgerà all’autorità giudiziaria per fotomontaggi diffusi sul web contenenti la falsa notizia di una chiusura di oggi degli istituti causa maltempo

