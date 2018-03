“Fai schifo!” C’è posta per te | il dramma di una famiglia distrutta Choc e urla in

caffeinamagazine

: RT @inprocinto: IL RAZZISMO NON È UN “DIFETTO”! Non stiamo parlando di persone troppo arroganti, o maleducate, STIAMO PARLANDO DI INDIVIDUI… - virrrrrrgi : RT @inprocinto: IL RAZZISMO NON È UN “DIFETTO”! Non stiamo parlando di persone troppo arroganti, o maleducate, STIAMO PARLANDO DI INDIVIDUI… - puntogiada : RT @Masse78: Vi spiego la giornata di noi ansiosi: Ti alzi e sei sereno Poi giramento di coglioni Poi di nuovo tranquillo Poi malinconico… - psychoolive : RT @Masse78: Vi spiego la giornata di noi ansiosi: Ti alzi e sei sereno Poi giramento di coglioni Poi di nuovo tranquillo Poi malinconico… -

(Di domenica 4 marzo 2018) Brutto momento ieri sera a C’èper Te con Maria De Filippi che si è trovata a fronteggiare il difficile caso di Nando. L’uomo infatti, è stato chiamato in trasmissione da figli, che non vede da anni, e dai nipoti che non ha mai conosciuto. Il motivo è semplice: Nando, tempo fa, abbandonò laper una donna, Luciana, tutt’ora sua compagna. Maria ha iniziato a raccontare la storia e subito è saltato all’occhio un particolare.Davanti alla richiesta dei due figli maggiore l’uomo ha mostrato un’insensibilità e una freddezza che hanno lasciato di stucco Maria. Tanto che la De Filippi a un certo punto è sbottata e ha fatto sapere ai mittenti della lettera: “Vado avanti solo per rispetto vostro”. Ma il peggio è arrivato dopo, quando Nando – a seguito delle insistenze della presentatrice e del pubblico – ha aperto la busta. L’uomo, ormai anziano, ha infatti riabbracciato i ...