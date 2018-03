Fabio Fognini | il trionfo a San Paolo e la dedica a Davide Astori | ' Questo trofeo è per

SAMBA Fabio Fognini! Battuto Jarry in finale - l’azzurro conquista l’Atp di San Paolo! : SAMBA Fabio Fognini! L’azzurro trionfa nella finale dell’ATP di San Paolo (Brasile) contro il cileno Nicolás Jarry (n.73 del ranking ATP) con il punteggio 1-6 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita. Dopo un primo set giocato in modo contratto, il ligure si è sciolto, facendo la differenza con il proprio repertorio di colpi e piegando la resistenza del rivale. Per l’italiano è il sesto titolo in carriera, su 15 atti conclusivi ...

SAMBA Fabio Fognini! Battuto Jarry in finale - l’azzurro conquista l’Atp di San Paolo! : SAMBA Fabio Fognini! L’azzurro trionfa nella finale dell’ATP di San Paolo (Brasile) contro il cileno Nicolás Jarry (n.73 del ranking ATP) con il punteggio 1-6 6-1 6-4 in 1 ora e 34 minuti di partita. Dopo un primo set giocato in modo contratto, il ligure si è sciolto, facendo la differenza con il proprio repertorio di colpi e piegando la resistenza del rivale. Per l’italiano è il sesto titolo in carriera, su 15 atti conclusivi ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : Fognini vince il torneo! 1-6 - 6-1 - 6-4 sul cileno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : 2-0 nel terzo set - subito break dell'azzurro! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, dopo per punto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : 1-1 - si decide tutto nel terzo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : l’azzurro a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il cileno è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Tennis - Atp San Paolo : Finale Fabio Fognini-Nicolas Jarry. Programma - orari e tv : Domenica 4 marzo Fabio Fognini affronterà Nicolas Jarry nella Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Il ligure partirà con i favori del pronostico sulla terra rossa brasiliana: l’avversario cileno è assolutamente alla portata del miglior Tennista italiano che ha tutte le carte in regola per conquistare il trofeo e confermare l’ottimo avvio di stagione. Di seguito la data, il Programma dettagliato e l’orario d’inizio ...

Tennis - Finale Atp San Paolo : quando gioca Fabio Fognini? L’avversario dell’azzurro : Fabio Fognini si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Domani domenica 4 marzo, il ligure tornerà sulla terra battuta brasiliana per disputare l’atto conclusivo del torneo. Il numero 1 del Tennis italiano si troverà di fronte il vincente della sfida tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Horacio Zeballos. Il pronostico pende dalla parte del numero 20 al mondo che può tornare a conquistare un trofeo. Di seguito ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini in Finale! Demolito Cuevas - domani caccia al trofeo : Fabio Fognini è in finale al Torneo di San Paolo. Il ligure ha raggiunto l’atto conclusivo dell’ATP 250, che si sta disputando sulla terra rossa brasiliana, dopo aver sconfitto l’uruguayano Pablo Cuevas con un netto 6-4, 6-2. Il nostro numero 1 domani affronterà il vincente della match tra il cileno Jarry e l’argentino Zeballos con l’obiettivo di portare a casa il trofeo. Fabio è stato bravo a salvare un break point ...

Tennis - ATP San Paolo : Fabio Fognini domina il match contro lo spagnolo Garcia-Lopez. L’azzurro vola in semifinale : Prestazione autoritaria di Fabio Fognini nell’ATP San Paolo (Brasile). L’azzurro, impegnato nei quarti di finale del torneo brasiliano, si è imposto contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 10 minuti di partita. Grazie a questo risultato il ligure conquista la semifinale dove incontrerà l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.31 del mondo). Nel primo set l’avvio ...

Tennis - ATP San Paolo 2018 : Fabio Fognini soffre un set - poi domina il portoghese Domingues : Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP di San Paolo. Il numero 20 del mondo, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto il portoghese Joao Domingues in due set per 7-5 6-1 dopo un’ora e dieci minuti di gioco, qualificandosi per i quarti di finale. Un primo set cominciato male da Fognini, apparso contratto e troppo falloso. Domingues, numero 194 del ranking ATP, strappa il servizio all’azzurro nel quarto game e ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

TENNIS ATP - Fabio Fognini CONTRO VERDASCO/ Rio Open 2018 - il tennista conquista la semifinale : FABIO FOGNINI, Rio Open 2018: il TENNISta italiano conquista l'accesso alle semifinali dell'ATP di Rio de Janeiro, dove troverà il TENNISta spagnolo Fernando VERDASCO.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:33:00 GMT)

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini rimonta lo sloveno Aljaz Bedene e va in semifinale : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro: il ligure, numero 5 del tabellone, rimonta e supera sulla terra battuta outdoor brasiliana lo sloveno Aljaz Bedene (che da inizio anno è ritornato a difendere i colori del proprio Paese natio) con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-1 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e 34 minuti. Nel penultimo atto del torneo l’azzurro sfiderà l’iberico Fernando ...