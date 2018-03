Exit poll elezioni politiche 2018 e Sondaggi Risultati Camera-Senato | M5S al 30% | Cdx al

Elezioni - primi Exit poll Camera : M5S a valanga (30%) : Si è votato per il rinnovo del Senato e della Camera e per

Exit poll regionali : Lazio - conduce Zingaretti. Lombardia : in vantaggio Fontana :

Exit poll Lazio : Zingaretti avanti. In Lombardia primo Fontana : Arrivano gli Exit poll anche per le Regionali . In base al I Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai , riproduzione riservata, relativo alle regionali del Lazio e ai voti per i candidati presidenti: ...

Exit poll : vola il M5S - Pd in calo - testa a testa Lega-FI. Centro-destra coalizione più votata : Affluenza al 73,9%, poco meno delle elezioni 2013. I Cinque Stelle si confermano primo partito e sfondano al Sud. Fratelli d’Italia tra il 3,5 e il 5,5%, Liberi e Uguali (3-5%), +Europa (2-4%). Coalizioni:?Centro-destra 33,5-36,5%, M5s 29-32, centro-sinistra 25-28%...

Elezioni regionali - Exit poll : “In Lombardia Fontana a 38-42% - Gori 31-35. In Lazio Zingaretti a 30-34 - Parisi 26-30%” : Secondo i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la presidenza della Lombardia è in vantaggio Attilio Fontana (centrodestra) al 38-42%; Giorgio Gori (centrosinistra) è al 31-35%%. Dario Violi (M5s) è al 17-21%% e Onorio Rosati (Leu) al 2-4%. Per la presidenza del Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) è in testa con il 30-34%, mentre Stefano Parisi (centrodestra) è al 26-30%%. Roberta Lombardi (M5s) è al ...

Elezioni 2018 - primi Exit poll : M5S primo partito d’Italia La diretta video in corso : In studio Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera. Collegamenti da Roma e Milano con le sedi dei partiti con gli inviati Nino Luca e Antonio Castaldo

