Exit poll | 5Stelle primo partito oltre il 30% Nel centrodestra testa a testa tra Fi

Exit poll : M5S vola. Testa a testa Lega-FI - Pd in calo : In base al I Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai , riproduzione riservata, relativo alle elezioni per la Camera e alle principali liste: Movimento 5 Stelle è al 29,5-32,5% Partito democratico è ...

Exit Poll : 5 stelle primo partito intorno al 30%. FI e Lega vicini : I primi exit poll sulle elezioni politiche italiane danno in testa il Movimento Cinque stelle con una percentuale tra il 28,8% e il 30,8%, secondo le rilevazioni Swg. Il Pd è dato tra il 21% e il 23%. Forza Italia si attesterebbe tra il 13,5% e il 15,5%, superando la Lega, tra il 12,3% e il 14,3%. Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia sono dati rispettivamente tra il 4,4% e il 5,4% e tra l'1,8% e il 2,4%. Il ...

Exit poll : Maggioranza Difficile - ma Vincono i 5 Stelle - Centrodestra Diviso e PD in Calo : Roma - Movimento cinque Stelle primo partito, Centrodestra avanti e Pd in Calo. E' quanto emerge dai primi Exit Poll diffusi da Opinio per la Rai. Questi i primi dati. Nel Centrodestra Forza Italia 12,5-15,5%; Lega: 12,5-15,5%; FdI 3,5-5,5%; Noi per l'Italia 1-3%. Totale 33-36%. Nel centrosinistra Pd: 20-23%; +Europa 2-4%; Insieme 0-2%; Civica Popolare 0-2%. Centrosinistra: 25,5-28,5% ...

Gli Exit poll delle elezioni regionali della Lombardia : Attilio Fontana della Lega è davanti, come dicevano i sondaggi; segue Giorgio Gori del centrosinistra The post Gli exit poll delle elezioni regionali della Lombardia appeared first on Il Post.

Gli Exit poll delle elezioni regionali del Lazio : Il presidente uscente Nicola Zingaretti sarebbe davanti, seguito da Stefano Parisi e Roberta Lombardi The post Gli exit poll delle elezioni regionali del Lazio appeared first on Il Post.

