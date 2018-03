Exit Poll | 5 stelle primo partito intorno al 30% FI e Lega vicini

agi

(Di domenica 4 marzo 2018) I primi exit poll sulle elezioni politiche italiane danno in testa il Movimento Cinquecon una percentuale tra il 28,8% e il 30,8%, secondo le rilevazioni Swg. Il Pd è dato tra il 21% e il 23%. Forza Italia si attesterebbe tra il 13,5% e il 15,5%, superando la, tra il 12,3% e il 14,3%. Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia sono dati rispettivamente tra il 4,4% e il 5,4% e tra l'1,8% e il 2,4%. Il centrodestra non avrebbe quindi i numeri per governare da solo. Tra gli alleati del Pd, +Europa è dato tra il 2,8% e il 3,4%, Civica Popolare tra lo 0,4% e l'1%, Italia Europa Insieme tra lo 0,5% e l'1,1%. Liberi e Uguali, infine, si attesterebbe tra il 5,2% e il 6,2%.