Ettore Rosato | “Il tagliandino antifrode rallenta il voto? No | dovevano mettere

L'appello di Ettore Rosato a Liberi e uguali : "Restiamo uniti - non possiamo consegnare Lazio e Lombardia alla destra" : "I nostri nemici non sono mai a sinistra. Noi abbiamo senso di responsabilità verso i nostri elettori". Lo assicura, a Repubblica, Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, secondo cui è necessario lavorare per un'intesa alle prossime Regionali tra Pd e Liberi e uguali.Perché la priorità è tenere assieme chi intende sfidare Berlusconi, Salvini e Grillo. Nonostante la frattura consumata nel centrosinistra in ...