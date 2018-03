Ema | società abbandona la gara d' appalto | l' Olanda lo nasconde all' Ue

Ema - società abbandona la gara d’appalto ma l’Olanda lo nasconde agli eurodeputati : Una delle due società in gara per la costruzione della nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ad Amsterdam si è ritirata dall'appalto. E ora resta un solo costruttore...

Harvey Weinstein - le sue società cinEmatografiche verso la bancarotta : La Weinstein Company, la casa cinematografica fondata da Harvey Weinstein e da suo fratello Robert, starebbe andando verso la bancarotta. ...

Sicilia : procura Corte Conti - sistEma società partecipate rovinoso per Regione : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - "Continua a risultare rovinoso per il bilancio regionale il sistema della società partecipate, alcune delle quali esposte a contenziosi milionari (si pensi a Sicilia Digitale già Sicilia eServizi) o finite in liquidazione (Multiservizi) con contenziosi dei lavoratori c

‘Ndrangheta - il “sistEma Scimone” e le società cartiera : così le cosche riciclavano dalla Croazia all’Austria : Il regista delle movimentazioni finanziarie della ‘Ndrangheta era l’imprenditore Antonio Scimone. È lui il principale indagato, fermato oggi dalla procura di Reggio Calabria assieme ad altre 26 persone nell’ambito dell’inchiesta Martingala, condotta dal Direzione investigativa antimafia e dalla Guardia di Finanza. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni, utilità di provenienza ...

Incarico a una società della Daimler - Per il rEmake della Defender - 200 ingegneri tedeschi : Va avanti il progetto del milionario inglese Jim Ratcliffe, a capo dellazienda petrolchimica Ineos, per riportare in vita la mitica Defender, uscita di produzione nel 2016. Secondo quanto riporta Automotive News, avrebbe assegnato lIncarico di ingegnerizzazione della fuoristrada, ispirata alliconico modello della Land Rover, ma non approvata dalla Casa inglese, a una società tedesca, nellorbita Daimler Mercedes-Benz. Secondo un comunicato della ...

Roma - CinEma Aquila : il Comune nomina il gestore - ma spunta la società finita sotto inchiesta : A volte ritornano. Sembra lo slogan del Nuovo Cinema Aquila. Un caso davvero strano, quello della storica sala del Pigneto, dove i vecchi concessionari, coinvolti nell'inchiesta Mondo di Mezzo, vengono prima revocati dal Comune per via di una gestione 'inadeguata e irregolare', e poi ritornano in pole position, aggiudicandosi il bando pubblico. Con un nome diverso, certo, ma ...

"Dissenso comune" è il #metoo all'italiana : "Noi donne del cinEma - unite per una società che rispetti l'equilibrio tra sessi" : Attrici, registe, produttrici, donne che lavorano nella comunicazione dello spettacolo, hanno sottoscritto una lettera che muove dal caso Weinstein. Una presa di posizione non contro un singolo 'molestatore' ma l'intero sistema di potere. Il manifesto si chiama "Dissenso comune" ed è una lettera manifesto. "Dalle donne dello spettacolo a tutte le donne. unite per una riscrittura degli spazi di lavoro e per una società che rifletta ...

Nuovo stadio del Chelsea : una famiglia fa trEmare la società : LONDRA - Un investimento da 1 miliardo di sterline per lo stadio del Chelsea è messo a repentaglio dalla strenua resistenza di una piccola famiglia di Londra. Si tratta dei Crosthwaites , proprietari ...