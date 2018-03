Eliminare messaggi su WhatsApp | si avrà un' ora di tempo

Più tempo per Eliminare i messaggi WhatsApp : molto più di 7 minuti per cancellarli : Una nuova grande svolta pronta: eliminare i messaggi WhatsApp sarà possibile ben oltre i 7 minuti che fino a questo momento sono stati concessi nell'applicazione di messaggistica per un ripensamento su quanto inviato ad un contatto singolo o in una chat. La buona notizia ce la fornisce, ancora una volta, il leaker WABetaInfo che ha esaminato l'ultima beta Android 2.18.69, mettendo in risalto la nuova tempistica di eliminazione delle note. Quali ...

WhatsApp - come Eliminare “per tutti” i messaggi inviati (e come recuperarli) : ecco la verità : Ops, ho sbagliato, cancello subito il messaggio. Facile no? Ora però il salvagente in caso di burrascose tempeste digitali potrebbe non essere più così tanto sicuro. Nel mirino, infatti, sono finiti WhatsApp e la sua funzione che permette di eliminare “per tutti” i messaggi inviati, una delle ultime novità introdotte dalla piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Quante volte è capitato di sbagliare a scrivere un messaggio e volerlo ...