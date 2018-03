Elezioni2018 | seggi chiusi Primi exit poll | centrodestra avanti al 33 | 5-36 | 5% | M5S al

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 19 affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo. Roma - appello del Campidoglio : "Troppe file - andate a votare un'ora prima della chiusura" Alle ore 19 affluenza superiore al 50% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

Elezioni2018 - Salvini in coda al seggio : 'Il ministero ha fatto casino' : 'Sono scaramantico, la situazione è buona ma aspetto i voti veri non quelli finti. Exit poll e sondaggi non ci prendono mai, aspettiamo i voti veri'. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo ...

Elezioni2018 - donna muore al seggio a Matera : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell'atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per ...

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo : "Sei scaduto" Alle ore 12 affluenza del 19 - 43% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 12 affluenza al 19 - 29% - in aumento rispetto al 2013. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del...

Elezioni2018 - schede sbagliate in un seggio a Roma : il presidente svuota l'urna : schede con i nomi dei candidati di Camera e Senato sbagliati nel seggio 2167 di Via Micheli 29 a Roma (nel quartiere Parioli): se ne accorge un elettore e avvisa la presidente di seggio. «A...

Elezioni2018 - lunghe code ai seggi a Roma e Milano. Berlusconi : tutta colpa del mancato voto elettronico : File, in alcuni casi anche lunghe, si stanno creando nei seggi per le votazioni in corso. In particolare a Roma, sono segnalate code in molte sezioni, dovute alle novità del voto, specialmente...

Elezioni2018 - a Roma mancano presidenti di seggio : Elezioni regionali e politiche, a Roma ieri sera alle 20 c'erano ancora decine di seggi non aperti. Senza presidenti e senza schede. Addirittura dal Primo Municipio arrivava la segnalazione di una ...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle urne in 46 milioni. Seggi aperti fino alle 23 : Sono 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che oggi, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'elezione di 618...