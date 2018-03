Elezioni | voto all’estero Le Iene | “Così stanno truccando le elezioni”

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 19 affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Elezioni - perché il tagliando antifrode sta creando ritardi nelle operazioni di voto : Lunghe file ai seggi in tutta Italia, da più parti arriva l'invito a recarsi per tempo alle urne stimando in circa un'ora il tempo per votare: il problema è dovuto al nuovo sistema di voto...

MATERA - ANZIANA MUORE AL SEGGIO/ Elezioni 2018 - malore 85enne prima del voto : MATERA, ANZIANA 85enne MUORE al SEGGIO prima di votare alle Elezioni 2018: prima un malore, poi si accascia al suolo. Inutili i soccorsi: altro malore a Savona in Liguria, salvo l'anziano(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:32:00 GMT)

BERSANI VOTO NULLO?/ Elezioni 2018 - lascia tagliando anti-frode : Napoli - scrutatrice strappa registro : Pierluigi BERSANI, VOTO nullo alle Elezioni 2018? Leader LeU lascia tagliando anti-frode sulla sua scheda elettorale. Napoli, una scrutatrice impazzisce e strappa registro elettori(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:29:00 GMT)

Italia al voto - chi vince le Elezioni : affluenza - exit poll e risultati in diretta : Chi vince le elezioni? Quando si conosceranno i risultati delle elezioni? Alle elezioni politiche 2018 si potrà votare domenica 4 marzo, fino alle ...

Elezioni : regolari operazioni voto in Fvg : ANSA, - TRIESTE, 4 MAR - operazioni di voto regolari in Friuli Venezia Giulia: al momento non si registrano particolari disagi o irregolarità nei seggi allestiti in occasione delle Elezioni di Camera ...

Elezioni politiche italiane del 2018 : la gaffe di Pierluigi Bersani - voto a rischio : Piccola gaffe di Pierluigi Bersani che stamani ha votato questa mattina a Piacenza alla Scuola di via Emmanueli, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E all’uscita della cabina ha infilato direttamente le schede nelle urne venendo ripreso dal personale di seggio che avrebbe dovuto controllare il numero sul bollino anti-frode e poi rimuoverlo. “Il tagliando andava… “, gli dice la segretaria della sezione, ma poi ...

Elezioni politiche italiane del 2018 : voto sospeso in provincia di Alessandria : Schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all’Ansa il senatore Federico Fornaro, candidato di LeU nel collegio. Dell’errore, racconta, ci si è accorti dopo 40 schede votate: per la Camera erano pervenute le schede del collegio di Asti e non quelle del collegio Alessandria. A quel punto le operazioni di voto sono state ...

Elezioni - schede sbagliate : voto sospeso ad Alessandria : schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all?Ansa il senatore Federico Fornaro, ...

Elezioni 2018 - caos voto da Alessandria a Roma per errori nelle schede - : Dopo il caso di Palermo, problemi in due collegi nella provincia della città piemontese e nella Capitale, dove sono state distribuite schede sbagliate. Le operazioni di voto sono state sospese, per ...

Elezioni. Voto estero nel caos - bloccate operazioni di scrutinio : Gli scrutatori e i presidenti di seggio, racconta uno di loro, non riescono a raggiungere il centro polifunzionale della protezione civile a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Attorno alle 12, in una delle sale operative dove ci sono circa 200 seggi, solo 6-7 sono operativi

