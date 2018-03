Elezioni | urne aperte fino alle 23 - Ritardi a Palermo per la ristampa delle schede

Elezioni politiche 2018 - aperte le urne : Incominciate le operazioni di voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia. “Pasticcio” a Palermo: 200mila schede ristampate nella notte

Elezioni - urne aperte dalle 7 alle 23 : 7.19 Aperti i seggi per le Elezioni legislative e per le regionali in Lazio e Lombardia. Gli elettori per la Camera (diritto di voto dai 18 anni compiuti)sono 46.604.925; per il Senato (diritto di voto dai 25 anni) sono 42.871.420.Eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Le Elezioni nelle due Regioni interesseranno complessivamente 11.889.499 cittadini: 7.496.525 in Lombardia e 4.392.974 nel Lazio.La vigilia del voto ha fatto registrare errori ...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di italiani : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domani, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l’elezione di 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni e non nel raggiungimento della maggiore età: 42.871.428, di ...