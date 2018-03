Elezioni | urne aperte fino alle 23 | chiamati al voto 46 milioni di italiani

Elezioni2018 - Italia al voto : alle urne in 46 milioni. Seggi aperti fino alle 23 : Sono 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che oggi, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, sono chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l'elezione di 618...

Elezioni politiche 2018 - urne aperte : si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio alla chiusura dei seggi : alle 7 di questa mattina sono state aperte le urne per le Elezioni politiche 2018 e per il rinnovo di Presidenza e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Si vota sino alle 23 di questa sera. Poi partiranno gli exit poll e i risultati nella lunga notte elettorale. Due le schede a disposizione nei seggi: una rosa per la Camera, una gialla per il S...

Elezioni : domani alle urne - al voto 46 mln e mezzo di italiani : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – Saranno 46.604.925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne, gli elettori che domani, dalle 7 alle 23, in 61.552 sezioni, saranno chiamati alle urne per il rinnovo della Camera e l’elezione di 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età minima richiesta per il voto è fissata in 25 anni e non nel raggiungimento della maggiore età: 42.871.428, di ...

