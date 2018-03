: ELEZIONI POLITICHE 2018 L'appello del candidato premier del Centrodestra ad andare alle urne - LegaSalvini : ELEZIONI POLITICHE 2018 L'appello del candidato premier del Centrodestra ad andare alle urne - Agenzia_Ansa : #Elezioni Urne aperte in tutta Italia. 46 milioni di cittadini chiamati a scegliere la nuova composizione di Camera… - Corriere : Voto, il nodo dell’astensione Maggioranze | Programmi -

Aperti i seggi per lelegislative e per le regionali in Lazio e Lombardia. Gli elettori per la Camera (diritto di voto dai 18 anni compiuti)sono 46.604.925; per il Senato (diritto di voto dai 25 anni) sono 42.871.420.Eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Lenelle due Regioni interesseranno complessivamente 11.889.499 cittadini: 7.496.525 in Lombardia e 4.392.974 nel Lazio.La vigilia del voto ha fatto registrare errori e contrattempi, che hanno messo a dura prova la macchina elettorale.(Di domenica 4 marzo 2018)