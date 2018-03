Elezioni | seggi aperti | chiamati al voto 46 milioni di italiani

Elezioni : i seggi sono aperti dalle 7 : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni ...

Elezioni politiche : seggi regolarmente installati nella zona colpita dal Terremoto - ma c’è l’incognita astensionismo : seggi regolarmente aperti domani anche nei Comuni terremotati marchigiani. Ma con l’incognita di un aumento dell’astensionismo tra chi deve raggiungere la propria citta’ dai luoghi di sistemazione temporanea e il maltempo tra pioggia e ghiaccio. La Regione ha organizzato servizi bus per raggiungere i seggi. Nel Maceratese, c’e’ chi usufruira’ delle nuove scuole: ad esempio a Pieve Torina dove era stato ...

Teramo - Elezioni - i seggi e i votanti : Teramo Il Servizio Informatizzazione del Comune , CED, ha approntato nel Parco della Scienza , quartiere Gammarana, la sala operativa cui faranno riferimento tutti gli interessati alle operazioni elettorali. Nelle foto che alleghiamo al presente comunicato, la sala stessa con la ...

Elezioni 2018 - seggi insediati. Atac - troppi autisti-scrutatori - tagli ai trasporti a Roma - Napoli e Venezia : I presidenti arriveranno a intascare fino a 224 euro. In mille danno forfait all’Atac di Roma, in 300 alla Veneziana Actv. Stop alla funicolare di Mergellina

Elezioni : nipoti - mogli e figli dei potenti. La carica dei rampolli che rivendicano il seggio in Parlamento per diritto dinastico : Non solo Piero De Luca. Anzi: il figlio del governatore della Campania è solo l’ultimo arrivato in un movimento politico trasversale, che da destra a sinistra non risparmia nessuno. È il Pdf, il partito della famiglia: figli e nipoti di ministri, plenipotenziari e notabili di partito. Dal Nord a Sud è lunga la lista di fratelli, zii e coniugi in corsa per un seggio da tramandare per discendenza dinastica o diritto coniugale in posizione ...

Elezioni - seggi insediati in Campania : nel Napoletano allestite 2.281 sezioni : Al via in Campania l'insediamento dei seggi. Sono 2.281 le sezioni elettorali allestite, in particolare, tra Napoli e provincia in vista del voto di domani. A Napoli città le sezioni sono 884, di cui ...