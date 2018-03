Elezioni politiche italiane del 2018 | anziana muore per un malore nel seggio

Elezioni 2018 - affluenza Politiche Regionali/ Diretta - dati h19 : Milano e Roma - code seggi “2 ore per votare” : Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: risultati, affluenza h12 al 19%, attesa dati h19. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. code ai seggi Milano e Roma(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Come si vota alle Elezioni politiche di oggi : Le cose da sapere sul voto di oggi per rinnovare Senato e Camera: i seggi chiuderanno alle 23 The post Come si vota alle elezioni politiche di oggi appeared first on Il Post.

Elezioni politiche italiane del 2018 : la gaffe di Pierluigi Bersani - voto a rischio : Piccola gaffe di Pierluigi Bersani che stamani ha votato questa mattina a Piacenza alla Scuola di via Emmanueli, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E all’uscita della cabina ha infilato direttamente le schede nelle urne venendo ripreso dal personale di seggio che avrebbe dovuto controllare il numero sul bollino anti-frode e poi rimuoverlo. “Il tagliando andava… “, gli dice la segretaria della sezione, ma poi ...

Elezioni politiche italiane 2018 - Di Battista sbaglia seggio : L'esponente del M5s non risultava nelle liste elettorali, poi l'equivoco è stato chiariato Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto

I programmi tv di stanotte sulle Elezioni politiche : Le cose da sapere per chi ha intenzione di dormire poco e ascoltare un mucchio di persone che ripetono "aspettiamo i dati reali" The post I programmi tv di stanotte sulle elezioni politiche appeared first on Il Post.

Elezioni politiche italiane del 2018 : voto sospeso in provincia di Alessandria : Schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all’Ansa il senatore Federico Fornaro, candidato di LeU nel collegio. Dell’errore, racconta, ci si è accorti dopo 40 schede votate: per la Camera erano pervenute le schede del collegio di Asti e non quelle del collegio Alessandria. A quel punto le operazioni di voto sono state ...

Elezioni 2018 - AFFLUENZA REGIONALI POLITICHE/ Diretta - Napoli : scrutatrice strappa il registro : ELEZIONI POLITICHE 2018, Diretta live e video streaming: risultati, dati AFFLUENZA h12 al 19% in tutta Italia, exit poll, come si vota oggi 4 marzo. Camera e Senato, caos code ai seggi(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:35:00 GMT)

SONDAGGI Elezioni politiche 2018/ Exit poll Senato Camera. Risultati Regionali Lombardia : chi vince in Lazio? : SONDAGGI ed Exit poll ELEZIONI 2018, POLITICHE e Regionali: numeri, previsioni e possibili vincitori tra M5s, Centrodestra e Pd. Cosa può succedere in Lazio(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:34:00 GMT)

Si sta votando per le Elezioni politiche : Alle 12 l'affluenza è stata molto bassa, al 19,38 per cento: tutte le notizie, gli aggiornamenti e le foto man mano che arrivano The post Si sta votando per le elezioni politiche appeared first on Il Post.

Elezioni politiche : lunghe code ai seggi per il bollino. Affluenza alle 12 (per la Camera) del 19 - 43% - in calo : Dopo il problema delle schede sbagliate in alcuni seggi, le operazioni di voto vanno a rilento. Salvini: «Qualcuno al ministero ha fatto casino»

Elezioni politiche 2018 - politici in coda ai seggi. Dallo stupore di Prodi alla gaffe di Bersani - e per Di Maio scatta il predellino : politici ai seggi, ma questa volta niente privilegi. La coda si fa e si fa tutta, nessuno rischierebbe la figuraccia di aver saltato la fila. Non ad urne aperte. E così nel corso della giornata, ognuno nel suo seggio, i big hanno fatto da testimonial agli errori e ai ritardi che hanno complicato le operazioni di voto in tutta Italia (leggi l’articolo). E se Romano Prodi non sa spiegarsi la lunga coda (“Non so se sia l’affluenza ...

Elezioni politiche 2018 - i risultati in diretta : Elezioni politiche, domenica 4 marzo 2018 si vota fino alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio dei voti. Lo spoglio delle schede non dovrebbe...

Elezioni politiche 2018 - bufale - curiosità e fake news/ Ceres - “birra gratis a chi vota” : ecco come fare : Elezioni 2018, bufale e fake news: negli ultimi anni si sono moltiplicate le notizie non vere sul voto, dalla matita copiativa al rifiuto delle schede. Ceres, "birra gratis se voti"(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Elezioni 2018 - il live blog di Politiche e Regionali : code ai seggi - prima affluenza - FOTO : FOTO - Domenica 4 marzo 2018, urne aperte in Italia e in Lombardia per le Elezioni per il Parlamento , Camera e Senato, e, in Lombardia, per il presidente e il consiglio regionale. Debutta il ...