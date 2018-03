Elezioni - Mattarella ha votato a Palermo : 9.30 Il presidente della Repubblica Mattarella ha votato stamane, poco dopo le 8.30, nella sezione 535della scuola Giovanni XXIII del quartiere Libertà a Palermo. Nel capoluogo si registrano ritardi nell'apertura di alcuni seggi a causa di un errore che ha causato la ristampa delle schede di 200 sezioni. Subito dopo il voto il Capo dello Stato è uscito dalla sezione elettorale dimenticando di ritirare il documento d'identità che il presidente ...

RISULTATI Elezioni 2018/ Berlusconi al Sud - le "ombre" di Di Maio e Mattarella : Ieri Berlusconi ha trascorso il giorno prima del voto a Napoli, molto preoccupato per l’esito del voto al Sud. Ma a tenere sulle spine Berlusconi è anche Mattarella. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:00:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del DucaDALLA CINA/ Lao Xi: al Sud la protesta si è stufata anche di M5s e cambia cavallo

RISULTATI Elezioni 2018/ Tajani-Gentiloni - le 2 carte di Mattarella per il "dopo" : Fine della campagna elettorale. Berlusconi ha candidato Tajani a palazzo Chigi, nel Pd Renzi entra in ombra e lancia Gentiloni. Ma l'arbitro vero resta Mattarella. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Ecco cosa ci attende dopo la grande fiera delle promesse, di A. MangiaELEZIONI 2018/ Sansonetti: la politica si è arresa e i pm continueranno a comandare

Renzi addio dopo le Elezioni Mattarella punta su Franceschini Ecco il piano segreto del Colle : Sul quadrilatero istituzionale, Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia, aleggia lo spettro del malaugurio di Juncker. Il piano inclinato dell'ingovernabilità farebbe scivolare il Paese verso il definitivo default del debito pubblico, scrive Italia Oggi. La linea del Piave prevede tre piani Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Di Maio - fortunati ad avere Mattarella al Colle : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Quello che deciderà il Presidente lo deciderà lui. Credo che siamo molto fortunati in questo momento storico ad avere come Capo dello Stato il presidente Mattarella”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico e candidato premier del M5S, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, fortunati ad avere Mattarella al Colle sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni : Renzi - Gentiloni premier? Sosterremo quel che deciderà Mattarella : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di amicizia, sono contento che tutti ne parlino bene, ho fatto bene a fare il tifo per lui dopo di me” a Palazzo Chigi. Il nome a cui affidare il mandato per la formazione del governo “lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra, quello che deciderà Mattarella avrà il nostro totale ...

Elezioni 2018/ Salvini - “critiche Cei non mi sfiorano”. Di Maio - lista ministri M5s via mail a Mattarella : Elezioni 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Elezioni : Di Maio - Gruppi trovino quadra non Mattarella : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Dopo le Elezioni “il Presidente sa quello che deve fare, siamo molto fortunati ad avere un Presidente della Repubblica come Mattarella in questo momento storico. Io non mai avuto stima di quello precedente, invece questo Presidente lo sento garante sia della maggioranza che dell’opposizione e soprattutto di tutto il percorso istituzionale del Paese”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier ...

Elezioni : Di Maio - Gruppi trovino quadra non Mattarella : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Dopo le Elezioni “il Presidente sa quello che deve fare, siamo molto fortunati ad avere un Presidente della Repubblica come Mattarella in questo momento storico. Io non mai avuto stima di quello precedente, invece questo Presidente lo sento garante sia della maggioranza che dell’opposizione e soprattutto di tutto il percorso istituzionale del Paese”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier ...

Elezioni - i militanti Pd più realisti di Renzi : “Difficile governo centrosinistra e meno male ci sono Gentiloni e Mattarella” : Cinema Adriano. Roma centro. Il Partito Democratico, in attesa delle chiusure in ‘cento piazze per il programma’ previste per il 2 marzo in tanti luoghi su e giù per l’Italia, chiude con un grande evento che vede sul palco Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Il segretario dem continua a sostenere che l’obiettivo ufficiale di queste Elezioni è arrivare primo partito e diventare primo gruppo parlamentare. ...

Elezioni - Berlusconi : 'Senza maggioranza Mattarella deve rimandare gli italiani alle urne' : 'Se il Pd restasse al 21% e pretendesse di restare al governo, questo sarebbe un altro colpo di Stato'. Silvio Berlusconi, ospite a 'Otto e...

Sergio Mattarella - il colpo di mano dopo le Elezioni : incarico non al primo partito ma a chi ha più possibilità di governare : Al Quirinale, si dice, 'si respira aria tranquilla'. Ma come? Siamo a 10 giorni dalle elezioni che possono gettare l'Italia nell'ingovernabilità e il presidente Sergio Mattarella non si preoccupa? Al ...

Piersanti Mattarella - la “verità “ del processo Andreotti e le Elezioni in Sicilia : "Assolto! Assolto! Assolto!". Parole urlate a piena gola in un telefonino, sottolineate con un energico pugno sul tavolo, in mezzo a una folla di microfoni e telecamere, da un avvocato in toga raggiante di felicità. Fu quel fermo-immagine a rendere per sempre impressa nella memoria del grande pubblico Giulia Bongiorno, toga di grido, palermitana, che dopo le prossime elezioni (in cui correrà capolista della Lega nel collegio ...

Elezioni - Grasso : “Di Maio? Inaffidabile - ha posizioni ondivaghe. Mio modello? Piersanti Mattarella” : “Il mio modello? E’ Piersanti Mattarella“. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) da Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, che spiega: “Mi sono occupato delle indagini dell’omicidio di Piersanti Mattarella, che fu ucciso nel 1980 a Palermo. Ero un giovane magistrato e ho compreso come doveva essere il politico: il politico è dotato di competenza, efficienza, lungimiranza strategica, deve ...