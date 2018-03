Elezioni | LeU se la prende con un volantino | C' è un fascio littorio

Elezioni Politiche 4 marzo 2018 DIRETTA LIVE - Grasso : 'Voto a LeU unica soluzione per l'Italia' : ... , Domenico Fioravanti , Sport, , Emanuela Del Re , Esteri, , Paola Giannetakis , Interni, , Alfonso Bonafede , Giustizia, , Elisabetta Trenta , Difesa, , Andrea Roventini , Economia, , Lorenzo ...

Milano - Elezioni regionali 2018 - Onorio Rosati - Leu - : «Noi cambieremo sanità e scuola. È stato il Pd a creare divisioni» : Rosati, perché dividere il centrosinistra in presenza di un sistema elettorale, oltretutto, che a differenza di quella nazionale prevede un vero vincitore? «La sinistra in questi anni è stata divisa ...

Elezioni - Di Stefano (M5s) : “A chi chiederemo i voti per governare? A Leu - a Potere al popolo ma anche a destra” : Salone delle Fontane a Roma, in allestimento per la presentazione della squadra di Governo del M5s. Tra i primi ad arrivare c’è Manlio Di Stefano che pur non facendo parte della squadra di Governo commenta così il team candidato dal Movimento: “Presentiamo al Paese una squadra veramente seria. Se pensate che in questo momento abbiamo ministri come Alfano o la Lorenzin”. Il nodo è quali forze politiche potrebbero dare ...

Elezioni - Maestri - LeU - : Laghi e piccoli borghi ricchezze da valorizzare in Umbria : Ma ho anche la volontà politica, sostenuta da LeU, di portare avanti iniziative di sgravi per chi avvia attività commerciali o apre studi professionali nei piccoli borghi per evitare lo spopolamento. ...

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...

Elezioni 2018 - Piero Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, a Porta a Porta su Rai 1 rispondendo alla domanda se Leu sia disponibile ad un governo di scopo che modifiche la legge elettorale con Renzi e Berlusconi. L'articolo Elezioni 2018, Piero Grasso (LeU): “Disponibile a governo di ...

Elezioni : LeU - vigilare sulle operazioni di voto all'estero : A poche ore dalla chiusura delle urne nei Consolati italiani sparsi nel mondo, si moltiplicano in maniera preoccupante le notizie riguardanti gravi malfunzionamenti del sistema di voto. Numerosi connazionali in Argentina lamentano di aver ricevuto le schede con enorme ...

Elezioni 2018/ CasaPound va alla tribuna elettorale : Grasso con LeU diserta - “mai vicini ai fascisti” : ELEZIONI 2018, ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra: LeU di Grasso diserta tribuna politica con CasaPound. Berlusconi, "Tajani premier? Non posso fare suo nome".(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Elezioni - LeU non partecipa alla Tribuna elettorale con CasaPound : “Rivendica il fascismo” : Era già successo un paio di settimane. Il rappresentante di Potere al Popolo che si alza e va via perché in studio c’è CasaPound. Oggi è il partito Liberi e Uguali, guidato da Piero Grasso, a non entrare proprio in uno studio televisivo. LeU non ha partecipato alla Tribuna elettorale, prevista alle 17.20, perché l’altro partecipante era il partito di estrema destra guidato da Simone Di Stefano, che nei gironi scorsi ha dichiarato che ...

Elezioni Politiche 2018 : intervista a Rosa Fioravante (LeU) : A pochi giorni dalle Elezioni Politiche del 4 marzo, Blasting News ha intervistato in esclusiva Rosa Fioravante, candidata nella lista "Liberi e Uguali" in Lombardia. Vediamo che cosa ci ha detto. Fioravante (LeU): 'Vogliamo cambiare le cose in modo concreto e radicale' Ciao Rosa, conosciamo meglio la tua figura, parliamo ai giovani: chi è oggi Rosa Fioravante? "Sono cresciuta dove gli Articolo31 cantavano “da Garbagnate so cos’è la fame e non ...

Elezioni - Gianni Granata : 'I grandi partiti sono complici della morte della politica. Leu è unica speranza di ricreare rapporto con i territori' : ... quasi come il mito della caverna, depauperando il peso del voto dei cittadini ed al tempo stesso la credibilità della politica. Spero che con questa tornata elettorale i cittadini mandino un ...

Elezioni - Gianni Granata : 'I grandi partiti sono complici della morte della politica. Leu è unica speranza di ricreare rapporto con i ... : ... destano più di qualche dubbio, infatti il ristagno occupazionale dalle nostre parti si avverte ancora in tutta la sua drammaticità, dalla difficoltà dei giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, ...

LAURA BOLDRINI - Elezioni 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader LeU attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Elezioni : Boldrini - primo impegno Leu ridurre disuguaglianze : Roma, 26 feb (AdnKronos) – ‘L’impegno fondamentale di Liberi e Uguali è quello di ridurre le disuguaglianze, che significa innanzitutto lavoro buono per i giovani e per le donne”. Lo dice a Tgcom24 Laura Boldrini, presidente della Camera e candidata di Liberi e Uguali. L'articolo Elezioni: Boldrini, primo impegno Leu ridurre disuguaglianze sembra essere il primo su Meteo Web.