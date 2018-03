Elezioni e non solo | il racconto live della notte elettorale

Elezioni politiche : affluenza per la Camera al 58 - 4%. Lunghe code ai seggi - «Non riducetevi all’ultimo» : Voto a rilento per colpa dei nuovi tagliandi anti-frode. Salvini: «Qualcuno al Ministero ha fatto casino». I comuni agli elettori: «Non riducetevi all’ultimo»

Elezioni politiche italiane 2018 - tutti i DATI sull’affluenza alle urne delle ore 19 : verso il 70% nonostante il caos per il bollino antifrode : 1/28 ...

Elezioni - affluenza non decolla : Nel 2013 l'affluenza fu del 14,9% , ma si votò in 2 giorni, , oggi poco sopra il 19%. Urne aperte da questa mattina e fino alle 23 per le Elezioni politiche. 46 milioni gli italiani chiamati a votare. ...

Elezioni - Salvini : 'Non ci si può mettere un'ora a votare' : Lunghe code ai seggi. Anche il segretario della Lega , Matteo Salvini , è in coda per votare in via Martinetti, a Milano . Quando vota tanta gente è 'sempre un bene, più gente vota meglio è' , ha ...

Maratona Mentana Elezioni 2018/ Chi è Alessandra Dragotto - nuova sondaggista : Fabrizio Masia non ci sarà : Maratona Mentana Elezioni 2018: chi è Alessandra Dragotto, nuova sondaggista. Fabrizio Masia non ci sarà. Le ultime notizie sull'appuntamento, un vero e proprio evento televisivo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:53:00 GMT)

Elezioni 2018 - tutto pronto per la “maratona Mentana” : ma il sondaggista Masia non ci sarà : Giorno di Elezioni, tutto pronto per la maratona Mentana. Sui social se ne parla già tanto e d’altra parte la direttona del direttore del TgLa7 è un vero e proprio happening del tubo catodico, occasione imperdibile che riduce la serata degli Oscar a “eventuccio” di secondo piano. Pubblico affezionato, quello del Mitraglia: in tanti pregustano l’attesa e la felicità di ritrovare le solite facce di sempre, pur in un ...

Elezioni politiche 2018 - il calvario del Dibba che sbaglia seggio : “Non m’è arrivato il tagliandino”. Ai giornalisti : “No battute su Raggi” : Alessandro Di Battista ha cambiato residenza, “ma non m’è arrivato il tagliandino”, spiega ai giornalisti che lo hanno seguito al seggio. Quello sbagliato. Perché alla nuova residenza corrisponde un altro seggio. Qualche imbarazzo, poi tutto si risolve e ci si sposta verso l’altro seggio, quello giusto. “Colpa del Comune? Della Raggi? La battuta ci sta…”, si divertono i giornalisti presenti. “No, ...

Bannon : "Elezioni in Italia? Sento il clima che portò all'avvento di Trump" : L'ex stratega di Trump spiega: "Quasi due terzi del Paese, in qualche modo appoggia il messaggio antisistema di gruppi populisti dal centro al centrodestra, dai Cinque Stelle alla Lega a Berlusconi e Fratelli d'Italia" e "penso che se si raggiungesse una coalizione tra tutti i populisti sarebbe fantastico, trafiggerebbe Bruxelles al cuore"

Elezioni politiche 2018 - quelli che hanno trovato chiuso. Video di un elettore romano : “La gente è tutta fuori - non si può votare” : Brutta sorpresa per gli elettori più mattinieri. Alle 8.15 del mattino, in via Flaminia 223 a Roma il seggio è ancora chiuso e non si può votare. “Perché n’arivano ‘e cartelle”, racconta una elettrice. “Mancano i verbali”, spiega nella Video-testimonianza Claudio Bellero, che insieme agli altri elettori aspetta fuori dai cancelli L'articolo Elezioni politiche 2018, quelli che hanno trovato chiuso. Video di un ...

Elezioni - bollino antifrode? E’ sulle schede di Camera e Senato - ma non su quelle per le Regionali di Lazio e Lombardia : Il bollino antifrode sulle schede non è previsto per le Regionali di Lazio e Lombardia. Agli elettori delle due regioni, infatti, da questa mattina i presidenti di seggio stanno consegnando tre cedole: sulle due relative a Camera e Senato è presente l’adesivo da confrontare con il codice assegnato a ciascun votante, mentre per il terzo foglio resta in vigore il sistema tradizionale. Una situazione che ha sorpreso non poco le commissioni, ...

Come si vota alle Elezioni politiche 2018 di oggi 4 marzo : tagliando antifrode e non solo : La domanda è d'obbligo: Come si volta per le elezioni 2018 politiche di oggi 4 marzo? Dopo tanto clamore intorno al tagliando antifrode e la sua introduzione, quali cambiamenti questo comporta nello svolgimento delle votazioni appunto, per i singoli cittadini italiani? Abbiamo già fornito dei debiti approfondimenti in materia ma è giusto riprendere l'argomento ora con l'apertura dei seggi appena effettuata. Si vota solo oggi 4 marzo e fino ...

“La scheda non va nell’urna”. Elezioni 2018 : la novità (sconosciuta). Ecco cosa bisogna fare dopo aver votato : Meno di 24 ore al voto. Domani, urne aperte dalle 7 alle 23 per oltre 46 milioni e mezzo di italiani. In ballo il rinnovo del Parlamento. Ma come si vota? E con quale legge elettorale? Sapete che non dovrete inserire la scheda nella famosa ‘scatola’? Già, domenica, dopo aver votato, non sarà più l’elettore a inserire la scheda nell’urna ma dovrà consegnarla al presidente del seggio, che penserà a infilarla ...

Elezioni - tutti i rischi per Renzi nell’ultima roccaforte. La Toscana rossa non c’è più e la costa si rivolta contro il segretario : Per la sua campagna d’Italia, il segretario del Pd Matteo Renzi è partito dal circolo Vie Nuove, zona Firenze sud, dove è iscritto, convocando tutti i responsabili di circolo della regione per affidare loro una missione: la Toscana è e deve rimanere la prima nei voti che conquisteranno i dem. La regione più Renziana d’Italia. Nel 2013 il Pd in Toscana conquistò il 37,46 per cento di voti, qualcuno in più che in Emilia Romagna. Alle regionali – ...