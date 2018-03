Elezioni | è il giorno del voto | urne aperte fino alle 23

Les affames. Nel giorno delle Elezioni - un film che parla di zombie... : , Charles-Henri Ramond , Il film in streaming gratuito: https://openload.co/f/yuCrZm7IC7s DISCLAIMER: Questo link è un semplice collegamento a un contenuto ospitato su altri server in rete per i ...

Elezioni 2018/ Le incertezze fuori e dentro l'Italia nel giorno del voto : Le ELEZIONI politiche 2018 si tengono in giorni contraddisti da grande incertezza, che resterà anche dopo i risultati del voto. STEFANO CINGOLANI spiega perché(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Il risiko mondiale che rende "inutile" il voto in Italia, di G. SapelliFINANZA & MERCATI/ Gli errori del passato dietro i cali delle Borse, di P. Annoni

Elezioni 2018 : proviamo a usare testa - pancia e cuore. Anche solo per un giorno : In questi giorni mi assilla un tema, che sembra scomparso perché macinato dai rumori della campagna elettorale lampo: tutti negano l’esistenza della sinistra e della destra, la fine delle parti e affermano così l’inizio di un “brodo primordiale” che dicono alcuni, porterà al fascismo o a detta di altri al trionfo dei populismi. Slogan incomprensibili e fondati sull’effetto dell’attimo, sulla frase di giornata, sulla promessa più seducente. ...

Elezioni - la sfida delle piazze : sale la paura per il giorno dei cortei : Roma, Milano e Palermo: ad una settimana dal weekend elettorale del 4 marzo l'Italia si appresta a vivere una giornata di...

[Il retroscena] Il centrodestra arriverà primo ma non avrà i numeri per governare. Ecco cosa succederà il giorno dopo le Elezioni : Dove lui aveva sempre messo Giulio Tremonti, oggi il fondatore del centrodestra dice di volere un tecnico: "Per fare il ministro dell'Economia serve una persona che conosca a fondo la realtà del ...

Elezioni - a volte ritornano : dalla Brambilla e D’Alema fino a Bongiorno e Sgarbi - gli ex parlamentari ricandidati : A volte, anche spesso, ritornano. La politica è una brutta bestia. Uno ci prova a stare lontano dal Palazzo, a rifarsi una vita o a tornare alla professione precedente (per quelli che ne avevano una). Ma poi il richiamo della giungla è forte e alla fine sono in pochi quelli che riesco a resistere dal tornare in Parlamento. “Finché stai dentro qui conti qualcosa, fuori non conti più un cazzo…!”, raccontava qualche tempo fa un deputato forzista ...

Calcio nel giorno delle Elezioni - Giampaolo : 'Il 4 marzo non potrò votare' : L'avvocato della Samp, Antonio Romei, ha già scritto all'amico ministro dello Sport Luca Lotti ed emerge che a livello nazionale è già in atto un confronto tra la Lega Calcio, la Figc e le ...

Elezioni - il giorno in cui trionfò Potere al Popolo : La mattina del 5 marzo l’Italia si svegliò sgranando gli occhi: dalle urne elettorali saltava fuori il risultato che nessuno avrebbe mai immaginato. Ilvo Diamanti, colto da un irrefrenabile moto di sconforto, preferì impiccarsi appendendosi a un cavetto di subordinate. Subito imitato dal collega Fabrizio Masia di Emg, che la fece finita usando come cappio una delle sue più brutte cravatte color prugna e can che scappa, acquistata per un euro sui ...

Elezioni 2018 - la Lega cala gli assi Giulia Bongiorno e Alberto Bagnai : chi sono e dove si candidano : Anche nelle Elezioni 2018, come da tradizione con l’avvento della Seconda Repubblica, non manca la presenza di qualche Vip tra i candidati dei vari partiti. Personaggi che ci mettono la propria faccia nota e che possono trainare, vuoi solo per quella, vuoi perché effettivamente una competenza reale ce l’hanno, preziosi voti a questa o quella lista. Portando così benefici a quei candidati magari in gamba ma che non sono conosciuti ai più. Anche ...

Elezioni - Boldrini : “Renzi dice che favoriamo le destre? Ci vuole un bel coraggio - io subisco attacchi di Salvini ogni giorno” : “Ci vuol un bel coraggio. ogni giorno subisco gli attacchi della destra e combatto la destra e Salvini sulla mia pelle”. Così Laura Boldrini, a margine dell’iniziativa Futura, replica all’attacco di Matteo Renzi a Leu, citando il caso del suo fantoccio bruciato a Busto Arsizio. “Favorisce la destra chi da sinistra ne subisce il fascino e attua politiche di destra”, come la mancata approvazione dello Ius soli ...

Elezioni - il giorno del deposito delle liste. Dal ritorno di Bossi al giallo Razzi : ‘Candidato all’estero? Voglio l’Abruzzo’ – CRONACA ORA PER ORA : Umberto Bossi ce la fa ancora una volta: confermato capolista della Lega al Senato nella circoscrizione Lombardia 3, Varese-Como-Lecco, dove fu eletto per la prima volta nel 1987. “Gli porto riconoscenza anche se adesso mi dà del cretino ogni giorno”, la spiegazione del leader del Carroccio Matteo Salvini. Il Senatur correrà contro l’ex direttore de La Padania Gianluigi Paragone, per il M5S, e l’ex ad del Milan Adriano ...

Notizie del giorno : Elezioni in Italia e Ikea : Notizie del giorno: elezioni politiche in Italia, problemi con la composizione delle liste. Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea, è morto all’età di 91 anni. Notizie del giorno:... L'articolo Notizie del giorno: elezioni in Italia e Ikea su Roma Daily News.

Notizie del giorno : Afghanistan - Elezioni in Italia : Notizie del giorno: ieri terzo attentato in Afghanistan. Una potentissima bomba è stata collocata in un’ambulanza. Tensioni nei partiti per i programmi elettorali e la formazione... L'articolo Notizie del giorno: Afghanistan, elezioni in Italia su Roma Daily News.

Elezioni : presentati al Viminale in un giorno simboli di 55 partiti : Sono 55 i simboli depositati nella giornata di venerdì al Viminale dai partiti e gruppi che intendono partecipare alle prossime Elezioni politiche in programma il 4 marzo. Per il deposito dei ...