Elezioni | “così aiutiamo i 25mila maggiorenni con sindrome di Down a esercitare

Elezioni - in Sicilia nel collegio della Boschi il Pd presenta i candidati in gelateria. “Così Faraone isola i dirigenti locali” : “Con grande piacere, vi invitiamo domani, lunedì 12 febbraio alle ore 16:00, presso la gelateria Anni 20 in Via Mattarella a Bagheria“. L’invito gira sui social network manco un’inaugurazione. E invece è l’evento ufficiale per presentare i candidati del Pd alle prossime Elezioni politiche. Che dunque non incontreranno gli elettori all’interno del circolo ufficiale del partito, ma – appunto – in ...