Elezioni | Comitato paralimpico | ' Sezione inaccessibile | vergogna'

Elezioni : Palermo - Grasso inaugura sabato comitato elettorale : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - sabato prossimo, 10 febbraio, alle ore 11, in via Libertà 159, sarà inaugurata la sede del comitato elettorale di Liberi e Uguali di Palermo. Alla inaugurazione saranno presenti il presidente del Senato Pietro Grasso e tutti i candidati di Liberi e Uguali per Camera e S