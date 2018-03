Elezioni | code fino alla fine L’antifrode manda in tilt i seggi

Elezioni - caos e code fino a tarda sera L’antifrode manda in tilt i seggi | : Operazioni di voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia. L’appello dei Comuni: Andate a votare il più presto possibile|Due persone morte in due seggi a Pordenone e Matera|

Elezioni politiche : affluenza per la Camera al 58 - 4%. Lunghe code ai seggi - «Non riducetevi all’ultimo» : Voto a rilento per colpa dei nuovi tagliandi anti-frode. Salvini: «Qualcuno al Ministero ha fatto casino». I comuni agli elettori: «Non riducetevi all’ultimo»

Elezioni - l'esordio del tagliando antifrode tra code e incertezze : Il tagliando antifrode chiamato a garantire l'autenticità delle schede per votare Camera e Senato ha fatto il suo esordio in questa tornata elettorale e non è andata proprio benissimo: tutta colpa dei ...

Elezioni - code ai seggi per il tagliando antifrode. I comuni di Milano e Roma : Andate il più presto possibile|Affluenza al 19 - 43%| : Operazioni di voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia. A Palermo 200mila schede ristampate nella notte |

Elezioni politiche : lunghe code ai seggi per il bollino. Affluenza alle 12 (per la Camera) del 19 - 43% - in calo : Dopo il problema delle schede sbagliate in alcuni seggi, le operazioni di voto vanno a rilento. Salvini: «Qualcuno al ministero ha fatto casino»

“Alcuni dovranno rivotare” - caos Elezioni : è successo nei seggi. Code - ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

Elezioni politiche italiane 2018 - code e caos. Il tagliando antifrode intasa i seggi : Il sistema creato per impedire il voto di scambio allunga le operazioni. File da Roma a Milano Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto