Elezioni - caos Palermo : seggi aperti tardi - poi tutto regolare : Palermo, 4 mar. , askanews, - Le operazioni di voto sono regolarmente in corso in tutti i seggi di Palermo. Nelle ore precedenti l'apertura delle sezioni, nel capoluogo siciliano si è registrato un ...

Elezioni - Italia al voto fino alle 23. Caos a Palermo : 200mila schede ristampate nella notte - ritardi ai seggi : Hanno aperto regolarmente stamane, alle ore 7, i seggi per le Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, nelle Regioni Lombardia e Lazio si voterà per il rinnovo dei Consiglio regionali e l’elezione del presidente della Regione. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle ore 23. Caos a Palermo dove sono state ristampate nella notte le schede elettorali di 200 sezioni ...

Elezioni - Meloni : “Votando M5S si preferisce il caos e l’inciucio. Principessa lesbica di Frozen? Basta con il gender” : “Seguendo il ragionamento di Luigi Di Maio, se voti il M5S rischi di trovarti Renzi. Cioè voti per il caos, e quindi per l’inciucio e il ritorno alle urne”. Sono le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite de L’Aria che Tira (La7). La candidata alla presidenza del Consiglio ha un vivace botta e risposta con la conduttrice, Myrta Merlino, quando quest’ultima le ricorda che le aggressioni di matrice fascista in Italia dal ...

Elezioni : Di Maio - se vincono altri sarà caos - Pd non sostiene più Renzi : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Renzi ha scoperto che il suo partito non lo sostiene più, Berlusconi propone Tajani: questo è un assaggio del caos che ci sarebbe se vincessero loro”. Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3. L'articolo Elezioni: Di Maio, se vincono altri sarà caos, Pd non sostiene più Renzi sembra essere il primo su CalcioWeb.

