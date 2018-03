Elezioni - caos e code fino a tarda sera L’antifrode manda in tilt i seggi| : Operazioni di voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia. L’appello dei Comuni: Andate a votare il più presto possibile|Due persone morte in due seggi a Pordenone e Matera|

Elezioni 4 marzo - dopo il voto sarà il caos : si rischia di restare fermi per mesi : E adesso? Che succede dalle 23 di stasera? Succede che ci armiamo di santa pazienza e aspettiamo. sarà lunga. Il sistema con cui si vota e i bizantinismi della nostra prassi costituzionale sono quanto ...

Elezioni politiche italiane 2018 - tutti i DATI sull’affluenza alle urne delle ore 19 : verso il 70% nonostante il caos per il bollino antifrode : 1/28 ...

“Alcuni dovranno rivotare” - caos Elezioni : è successo nei seggi. Code - ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

Elezioni politiche italiane 2018 - code e caos. Il tagliando antifrode intasa i seggi : Il sistema creato per impedire il voto di scambio allunga le operazioni. File da Roma a Milano Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto

Elezioni 2018 - caos voto da Alessandria a Roma per errori nelle schede - : Dopo il caso di Palermo, problemi in due collegi nella provincia della città piemontese e nella Capitale, dove sono state distribuite schede sbagliate. Le operazioni di voto sono state sospese, per ...

Elezioni. Voto estero nel caos - bloccate operazioni di scrutinio : Gli scrutatori e i presidenti di seggio, racconta uno di loro, non riescono a raggiungere il centro polifunzionale della protezione civile a Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Attorno alle 12, in una delle sale operative dove ci sono circa 200 seggi, solo 6-7 sono operativi

Elezioni - caos per i voti dall'estero : spoglio 'paralizzato' : Oltre ai disagi per gli elettori in Italia, arrivano notizie poco confortanti anche da Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, dove pervengono le schede elettorali: “E’ un inferno...

Elezioni - caos Palermo : seggi aperti tardi - poi tutto regolare : Palermo, 4 mar. , askanews, Le operazioni di voto sono regolarmente in corso in tutti i seggi di Palermo. Nelle ore precedenti l'apertura delle sezioni, nel capoluogo siciliano si è registrato un vero ...

Elezioni 4 marzo - caos a Palermo per le schede errate. Ritardi nei seggi : Anche un'ora e mezza di ritardo nell'apertura dei seggi a causa della ristampa last minute di 200mila schede errate Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto Elezioni, Pd: errore su schede ...