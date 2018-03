Elezioni 2018 | primi exit poll | M5S primo partito d’Italia La diretta video in corso

Elezioni 2018 - exit-poll e risultati in diretta : M5s tra 29 - 5 e 32 - 5 - Pd 20-23 - centrodestra tra 30 e 36 - Liberi e Uguali tra 3 e 5 : Cinquestelle primo partito, Pd non oltre il 23, la Lega di poco avanti a Forza Italia. Sono i dati dei primi exit poll. CRONACA ORA PER ORA 23.25 – Poll Tecnè per Mediaset – Camera, M5s 124-134 seggi Secondo l’intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al Movimento 5 Stelle vanno alla Camera tra i 124 e i 134 deputati; al Pd tra i 77 e gli 87; a Forza Italia tra i 56 e i 66 ed anche alla Lega tra 56 e 66. A Leu ...