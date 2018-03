Elezioni 2018 LIVE | segui lo spoglio in diretta su Gazzetta it

Affluenza Elezioni 2018/ Dati Camera e Senato : aumenti maggiori al Sud - in vetta la Campania : Affluenza Elezioni Politiche 2018 : Viminale ha appena comunicato i Dati relativi alle ore 19, 58% a livello nazionale. aumenti maggiori al Sud, in vetta la Campania (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:23:00 GMT)

Elezioni LOMBARDIA 2018 - RISULTATI REGIONALI IN DIRETTA/ Gori vs Fontana : exit poll - proiezioni : ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018 , oggi 4 marzo 2018 : i candidati alla presidenza della Regione, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Elezioni 2018 - il live blog di Politiche e Regionali : code ai seggi - l'affluenza alle 19 - FOTO : FOTO - Domenica 4 marzo 2018, urne aperte in Italia e in Lombardia per le Elezioni per il Parlamento , Camera e Senato, e, in Lombardia, per il presidente e il consiglio regionale. Debutta il ...