Elezioni 2018 | gli exit poll | M5S primo partito | nel centrodestra Lega e Fi appaiate

Elezioni politiche italiane 2018 - affluenza alle urne boom alle 23 : 00 : dato ufficiale al 74% [DATI LIVE] : 1/28 ...

Elezioni 2018 - exit-poll e risultati in diretta : M5s tra 29 - 5 e 32 - 5 - Pd 20-23 - centrodestra tra 30 e 36 - Liberi e Uguali tra 3 e 5 : Cinquestelle primo partito, Pd non oltre il 23, la Lega di poco avanti a Forza Italia. Sono i dati dei primi exit poll. CRONACA ORA PER ORA 23.25 – Poll Tecnè per Mediaset – Camera, M5s 124-134 seggi Secondo l’intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al Movimento 5 Stelle vanno alla Camera tra i 124 e i 134 deputati; al Pd tra i 77 e gli 87; a Forza Italia tra i 56 e i 66 ed anche alla Lega tra 56 e 66. A Leu ...

Elezioni 2018 - primi exit poll : M5S primo partito d’Italia La diretta video in corso : In studio Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera. Collegamenti da Roma e Milano con le sedi dei partiti con gli inviati Nino Luca e Antonio Castaldo

Risultati Elezioni Lombardia 2018 - Regionali in diretta/ Exit poll e proiezioni : Fontana davanti a Gori : Elezioni Regionali Lombardia 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:29:00 GMT)

Risultati Elezioni Lazio 2018 - Regionali in diretta/ Exit poll e proiezioni : Zingaretti 30-34% : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:19:00 GMT)

Elezioni politiche italiane 2018 - ecco i primi exit pool : Centro/Destra in testa al 36% - Movimento 5 Stelle oltre il 30% - Pd al 22% : 1/28 ...

Elezioni 2018 - chiusi i seggi : iniziato lo spoglio delle schede : chiusi i seggi per l'elezione di Camera e Senato oltreché per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio. Code, ritardi e disagi in molti seggi anche per il debutto del tagliando antifrode ...

Elezioni Politiche 2018 : Il Tagliando Antifrode Crea Code nei Seggi : Roma - Tra le novità introdotte dal 'Rosatellum', e valida solo per le Elezioni Politiche, ha debuttato oggi - Creando un certo rallentamento ai Seggi, con Code anche di varia entità - il Tagliando Antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto. Si tratta di un Tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice ...

Elezioni2018 - seggi chiusi. Primi exit poll : centrodestra avanti al 33 - 5-36 - 5% - M5S al 29-32% - centrosinistra 25-28 : seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato centrodestra al 33,5-36,5%, M5S primo partito con il 29-32%, centrosinistra 25-28%,...

RISULTATI Elezioni 2018/ Diretta exit poll Politiche e Regionali : Senato e Camera - M5s sul 30%. Male il Pd : RISULTATI ELEZIONI Politiche 2018, Diretta live e video streaming: affluenza finale. exit poll Camera e Senato, M5s al 30%, Male il Pd, Centrodestra sotto il 40%. Verso le proiezioni(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:15:00 GMT)

CAMERA PROPORZIONALE - Elezioni 2018 : RISULTATI/ Exit poll - proiezioni - seggi : M5S davanti al Pd : ELEZIONI politiche 2018, PROPORZIONALE CAMERA: le proieizioni, i politici big candidati, i RISULTATI delle precedenti ELEZIONI e come funziona il voto.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:14:00 GMT)

AFFLUENZA Elezioni 2018/ Camera e Senato - dati : alle 23 superato il 70% : AFFLUENZA ELEZIONI Politiche 2018: Viminale ha appena comunicato i dati relativi alle ore 19, 58% a livello nazionale. Dopo le 23 sfondato il muro del 70%(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:10:00 GMT)

SENATO PROPORZIONALE - Elezioni 2018 : RISULTATI/ Exit poll - proiezioni - seggi : M5s 29-32% - Pd 20 - 5-23 - 5% : ELEZIONI politiche 2018, PROPORZIONALE SENATO: le proieizioni, i politici big candidati, i RISULTATI delle precedenti ELEZIONI e come funziona il voto.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:06:00 GMT)

Elezioni 2018 - i primi exit-poll : botto del M5s - parità tra Forza Italia e Lega. Crollo del Pd : I primi exit-poll di queste Elezioni politiche 2018 consegnano due verdetti: il trionfo del Movimento 5 Stelle e l'impossibilità di formare un governo. Stando ai primi dati, da prendere con le pinze, ...