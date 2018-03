Elezioni 2018 | Fac simile schede elettorali Politiche Regionali Come si vota | ritardi ai

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Elezioni : Femen nude al seggio di Berlusconi - “sei scaduto!” (4 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: si vota, 46 milioni di italiani chiamati alle urne. Elezioni, Femen rivendicano contestazione Berlusconi. La battuta del Cav al seggio (4 marzo 2018) (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:50:00 GMT)

Elezioni politiche italiane 2018 - Pancalli denuncia : "Sezione inaccessibile. Vergogna" : Il presidente del Comitato Paralimpico italiano twitta: "Costretti a votare in un seggio di fortuna"

MATERA - ANZIANA MUORE AL SEGGIO/ Elezioni 2018 - malore 85enne prima del voto : MATERA, ANZIANA 85enne MUORE al SEGGIO prima di votare alle Elezioni 2018: prima un malore, poi si accascia al suolo. Inutili i soccorsi: altro malore a Savona in Liguria, salvo l'anziano

Elezioni 2018 - affluenza urne parziale alle 19 : 58% alla Camera | : Secondo numeri non ancora definitivi, a 4 ore dalla chiusura dei seggi ha votato circa il 58% degli aventi diritto. alle 12 il dato nazionale si è attestato al 19,43%, più del 2013, quando la tornata ...

Elezioni2018 - responsabile locale di Forza Nuova pubblica la foto della scheda sui social : di Marco Pasqua Non solo hanno violato il divieto relativo all'introduzione di smartphone nella cabina elettorale, ma hanno anche pubblicato sui social la foto dello scatto fuorilegge. E ora rischiano ...

Elezioni2018 - Salvini in coda al seggio : 'Il ministero ha fatto casino' : 'Sono scaramantico, la situazione è buona ma aspetto i voti veri non quelli finti. Exit poll e sondaggi non ci prendono mai, aspettiamo i voti veri'. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo ...

Elezioni Lombardia 2018 - risultati regionali in diretta/ Fontana vs Gori : exit poll - proiezioni : Elezioni regionali Lombardia 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie

Elezioni 2018 : alle 19 : 00 affluenza oltre il 57% : In Veneto e Emilia Romagna affluenza superiore alla media. In Calabria e Sicilia le percentuali più basse - Il dato dei votanti, rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo, alle 19:00 dava ...

Elezioni 2018 - Berlusconi contestato al seggio da ragazza a torso nudo : Portata via a forza come un sacco: finisce così la protesta di una giovane 'femen' che con un gesto plateale ha contestato Silvio Berlusconi nel seggio 502 dove era andato a votare. La ragazza è ...

Elezioni Lazio 2018 - risultati regionali in diretta/ Zingaretti vs Parisi : exit poll - proiezioni : risultati Elezioni regionali Lazio 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie

Elezioni 2018 - RISULTATI REGIONALI E POLITICHE/ Affluenza in diretta - 58% votanti alle 19. Caos seggi a Napoli : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018, diretta live e video streaming: Affluenza h19 al 58%. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. Caos seggi a Roma, Milano e Napoli

AFFLUENZA Elezioni 2018/ I dati nazionali per Camera e Senato - incidono le code per il tagliando antifrode : ELEZIONI politiche 2018: il Viminale ha appena comunicato i dati relativi all'AFFLUENZA alle ore 19: 58% a livello nazionale. alle ore 12 aveva votato il 19,43% degli aventi diritto

Elezioni politiche italiane del 2018 : anziana muore per un malore nel seggio : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell’atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per votare. Quando si è sentita male, la donna, che era accompagnata dal marito, è stata soccorsa e fatta sedere su una sedia, nell’atrio di un istituto scolastico del rione San Pardo: intanto, e’ stato chiamato il “118” ma ...