Elezioni 2018 | exit-poll e risultati in diretta | M5s 29 | 5-32 | 5 | Pd 20 | 5-23 | 5 | Forza

Elezioni 2018 - i primi exit-poll : botto del M5s - parità tra Forza Italia e Lega. Crollo del Pd : I primi exit-poll di queste Elezioni politiche 2018 consegnano due verdetti: il trionfo del Movimento 5 Stelle e l'impossibilità di formare un governo. Stando ai primi dati, da prendere con le pinze, ...

Elezioni2018 - seggi chiusi. Primi exit poll : centrodestra avanti al 33 - 5-36 - 5% - M5S al 29-32% - Pd al 20 - 5-23 - 5 : seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato centrodestra al 30-38%, M5S primo partito con il 29-32%, Pd al 20,5-23,5%. Liberi e...

Matera - anziana muore al seggio/ Elezioni 2018 - tragedia al seggio elettorale : malore fatale per l'85enne : Matera, anziana 85enne muore al seggio prima di votare alle Elezioni 2018: prima un malore, poi si accascia al suolo. Inutili i soccorsi: altro malore a Savona in Liguria, salvo l'anziano(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:00:00 GMT)

Fake News e bufale Elezioni 2018 - le curiosità/ Exit Poll su WhatsApp : “M5s in testa” : Elezioni 2018, bufale e Fake News: negli ultimi anni si sono moltiplicate le notizie non vere sul voto, dalla matita copiativa al rifiuto delle schede. Exit Poll su WhatsApp: “M5s in testa”(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Elezioni 2018 - exit-poll - proiezioni e risultati in diretta : primi dati dalle 23 : Berlusconi contestato dalle Femen ai seggi come cinque anni fa, Di Maio al voto da candidato-premier, un’affluenza senza troppi sbandamenti ma ancora da valutare. E soprattutto molte, molte code ai seggi. Le urne stanno per chiudersi e alle 23 arriveranno i primi exit-poll, mentre per le vere e proprie proiezioni (cioè le elaborazioni su dati veri) bisognerà aspettare la mezzanotte per il Senato e le 2 per la Camera. Gli ...

Exit poll e sondaggi Elezioni politiche 2018/ Risultati - Camera - Senato - Regionali Lazio e Lombardia : i dati : sondaggi ed Exit poll elezioni 2018, politiche e Regionali: numeri, previsioni e possibili vincitori tra M5s, Centrodestra e Pd. Cosa succede in Lombardia e Lazio: chi vince dopo il voto?(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:44:00 GMT)

Elezioni 2018 LIVE : segui lo spoglio in diretta su Gazzetta.it : L'Italia va al voto per eleggere i parlamentari della prossima legislatura, i seggi resteranno aperti fino alle ore 23. Dalle 7 di questa mattina si vota per Camera e Senato e, in Lazio e Lombardia, ...

Elezioni 4 marzo 2018 - proiezioni : i primi dati sul voto : Elezioni 4 marzo 2018, le prime proiezioni. Lo spoglio elettorale comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, e anche se ci vorranno molte ore prima di avere i risultati definitivi, intorno...

Affluenza Elezioni 2018/ Dati Camera e Senato : aumenti maggiori al Sud - in vetta la Campania : Affluenza Elezioni Politiche 2018: Viminale ha appena comunicato i Dati relativi alle ore 19, 58% a livello nazionale. aumenti maggiori al Sud, in vetta la Campania(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:23:00 GMT)

Elezioni LOMBARDIA 2018 - RISULTATI REGIONALI IN DIRETTA/ Gori vs Fontana : exit poll - proiezioni : ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:21:00 GMT)

RISULTATI SENATO UNINOMINALE Elezioni 2018/ Exit poll e proiezioni : i dati : ELEZIONI politiche 2018, UNINOMINALE SENATO: le proieizioni, le sfide più interessanti, i RISULTATI delle precedenti ELEZIONI e come funziona il voto.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Risultati Camera Uninominale Elezioni 2018/ Exit poll e proiezioni : i dati : Elezioni 2018, Risultati Camera Uninominale: Exit poll, le proiezioni e i primi dati sulle sfide più interessanti. Le ultime notizie: come funziona il voto.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:06:00 GMT)

Napoli - lite al seggio. Bersani voto nullo?/ Elezioni 2018 - Casoria : scrutatrice strappa registro - voti ko : Pierluigi Bersani, voto nullo alle Elezioni 2018? Leader LeU lascia tagliando anti-frode sulla sua scheda elettorale. Napoli, una scrutatrice impazzisce e strappa registro elettori(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:00:00 GMT)