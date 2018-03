Elezioni 2018 | Berlusconi contestato al seggio da ragazza a torso nudo

Elezioni 2018 : alle 19 : 00 affluenza oltre il 57% : In Veneto e Emilia Romagna affluenza superiore alla media. In Calabria e Sicilia le percentuali più basse - Il dato dei votanti, rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo, alle 19:00 dava ...

Elezioni Lazio 2018 - risultati regionali in diretta/ Zingaretti vs Parisi : exit poll - proiezioni : risultati Elezioni regionali Lazio 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 20:01:00 GMT)

Porta a Porta Elezioni 2018 in Diretta e in Streaming : La trasmissione sarà disponibile anche in Streaming su RaiPlay . Ci saranno numerosi collegamenti dai vari quartier generali delle formazioni politiche e con le redazioni dei principali giornali ...

Elezioni 2018 - RISULTATI REGIONALI E POLITICHE/ Affluenza in diretta - 58% votanti alle 19. Caos seggi a Napoli : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018, diretta live e video streaming: Affluenza h19 al 58%. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. Caos seggi a Roma, Milano e Napoli(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:45:00 GMT)

AFFLUENZA Elezioni 2018/ I dati nazionali per Camera e Senato - incidono le code per il tagliando antifrode : ELEZIONI politiche 2018: il Viminale ha appena comunicato i dati relativi all’AFFLUENZA alle ore 19: 58% a livello nazionale. alle ore 12 aveva votato il 19,43% degli aventi diritto(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Elezioni politiche italiane del 2018 : anziana muore per un malore nel seggio : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell’atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per votare. Quando si è sentita male, la donna, che era accompagnata dal marito, è stata soccorsa e fatta sedere su una sedia, nell’atrio di un istituto scolastico del rione San Pardo: intanto, e’ stato chiamato il “118” ma ...

RISULTATI CAMERA PROPORZIONALE Elezioni 2018/ Affluenza - exit poll voti : Sicilia ultima regione : ELEZIONI politiche 2018, PROPORZIONALE CAMERA: le proieizioni, i politici big candidati, i RISULTATI delle precedenti ELEZIONI e come funziona il voto.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Di Battista sbaglia seggio - Elezioni 2018/ Video Roma : “colpa del cambio di residenza”. La gaffe di Bersani : Gara tra leader politici alla gaffe più imbarazzante: Bersani vota senza togliere il tagliando antifrode, Di Battista sbaglia seggio e Berlusconi alle prese con una donna a seno nudo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:30:00 GMT)

BERSANI VOTO NULLO?/ Elezioni 2018 - lascia tagliando anti-frode : Napoli - scrutatrice strappa registro : Pierluigi BERSANI, VOTO nullo alle Elezioni 2018? Leader LeU lascia tagliando anti-frode sulla sua scheda elettorale. Napoli, una scrutatrice impazzisce e strappa registro elettori(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:29:00 GMT)

Elezioni2018 - donna muore al seggio a Matera : Una donna di 85 anni è morta nel pomeriggio, a causa di un malore, nell'atrio di una scuola elementare di Matera nella quale è stato allestito il seggio elettorale dove la donna stessa era andata per ...

Elezioni 2018 - affluenza Politiche Regionali/ Diretta - dati h19 : Milano e Roma - code seggi “2 ore per votare” : Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: risultati, affluenza h12 al 19%, attesa dati h19. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. code ai seggi Milano e Roma(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Elezioni politiche italiane del 2018 : la gaffe di Pierluigi Bersani - voto a rischio : Piccola gaffe di Pierluigi Bersani che stamani ha votato questa mattina a Piacenza alla Scuola di via Emmanueli, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E all’uscita della cabina ha infilato direttamente le schede nelle urne venendo ripreso dal personale di seggio che avrebbe dovuto controllare il numero sul bollino anti-frode e poi rimuoverlo. “Il tagliando andava… “, gli dice la segretaria della sezione, ma poi ...

Elezioni politiche italiane 2018 - Di Battista sbaglia seggio : L'esponente del M5s non risultava nelle liste elettorali, poi l'equivoco è stato chiariato Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto

Elezioni politiche italiane del 2018 : voto sospeso in provincia di Alessandria : Schede per la Camera sbagliate e operazioni di voto sospese nel collegio di Rivolta Bormida e Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria. Lo riferisce all’Ansa il senatore Federico Fornaro, candidato di LeU nel collegio. Dell’errore, racconta, ci si è accorti dopo 40 schede votate: per la Camera erano pervenute le schede del collegio di Asti e non quelle del collegio Alessandria. A quel punto le operazioni di voto sono state ...