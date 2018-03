Elezioni 2018 | affluenza e risultati Diretta | Politiche e Regionali | seggi aperti | dati

Elezioni 2018 : urne aperte fino alle 23. A Palermo seggi tutti aperti solo alle 10 - Grasso commenta «Inaccettabile» : Per la prima volta si vota con il Rosatellum, sistema misto che assegna un terzo dei seggi con il maggioritario e due terzi con il proporzionale. Nel Lazio e in Lombardia elettori alle urne anche per le Regionali. Ritardi nel voto a Palermo

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani Palermo - ristampate nella notte 200mila schede finite in seggi sbagliati E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni politiche 2018 - quelli che hanno trovato chiuso. Video di un elettore romano : “La gente è tutta fuori - non si può votare” : Brutta sorpresa per gli elettori più mattinieri. Alle 8.15 del mattino, in via Flaminia 223 a Roma il seggio è ancora chiuso e non si può votare. “Perché n’arivano ‘e cartelle”, racconta una elettrice. “Mancano i verbali”, spiega nella Video-testimonianza Claudio Bellero, che insieme agli altri elettori aspetta fuori dai cancelli L'articolo Elezioni politiche 2018, quelli che hanno trovato chiuso. Video di un ...

Elezioni politiche 2018 : seggi aperti fino alle 23 - ecco come si vota - LIVE : L'attesa è terminata. alle 7 di questa mattina sono stati aperti i seggi delle # Elezioni politiche 2018 . In questo 4 marzo, i cittadini italiani sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento e ...

Risultati Elezioni 4 marzo 2018 : dati affluenza - diretta instant ed exit poll : Sono aperte ufficialmente le elezioni 4 marzo 2018, che, da questa mattina alle 7, si protrarranno fino alle 23 (nel corpo di questo articolo potrete scorgere i primi Risultati ed i dati di affluenza alle urne, ricordandovi che due saranno gli orari di informazione relativi, il primo alle 12 ed il secondo alle 19). Si ricorda che per esprimere il proprio voto occorrerà recarsi al seggio di appartenenza muniti della tessera elettorale e di un ...

Elezioni politiche 2018 : dove seguire exit poll e risultati in diretta tv e streaming : Tra poche ore, oltre ai risultati degli Oscar 2018, scopriremo anche quelli delle Elezioni politiche 2018. Un momento importante per il nostro paese, che tiene tutti con il fiato in sospeso. Come e dove seguire lo spoglio delle schede in diretta? Un classico intramontabile è la Maratona Mentana su La7, che partirà alle ore 22.45 circa e andrà avanti fino al mattino seguente. Però Enrico Mentana non sarà l’unico giornalista in pista: i ...

Elezioni politiche 2018 - aperte le urne : Incominciate le operazioni di voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia. “Pasticcio” a Palermo: 200mila schede ristampate nella notte

Elezioni 2018 - autisti di Roma e Venezia scrutatori : corse ridotte - : Parte del personale dei trasporti delle due città è impegnato nelle operazioni elettorali e questo potrebbe causare disagi nei servizi. Il Codacons: "Vera e propria vergogna che rischia di avere ...

Elezioni politiche italiane del 2018 : come sapere qual è il vostro collegio : Basta andare su un sito creato da AGI e YouTrend e mettere il proprio indirizzo di residenza The post Elezioni politiche italiane del 2018: come sapere qual è il vostro collegio appeared first on Il Post.

Elezioni2018 - a Roma mancano presidenti di seggio : Elezioni regionali e politiche, a Roma ieri sera alle 20 c'erano ancora decine di seggi non aperti. Senza presidenti e senza schede. Addirittura dal Primo Municipio arrivava la segnalazione di una ...