Effetto-Orietta - è fuga dei vip dall'endorsement : Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non votare. O almeno non dire per chi.È la tendenza di queste elezioni fatidiche di fine inverno 2018 che più inverno non si può. Il vip non si impegna, non si sbilancia, fa lo gnorri. Pochi, pochissimi hanno fatto la loro dichiarazione di voto. L'endorsement non si usa più. E la colpa in fondo è tutta di Orietta Berti, la cugina Orietta (come la definì uno special televisivo degli ...