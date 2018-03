Ecco perché le auto diesel spariranno nel 2022

Ora legale 2018 : Ecco quando e come spostare le lancette dei nostri orologi. Perché il cambio orario : conseguenze economiche ed effetti sul nostro benessere : Torna l’ora legale. Un appuntamento fisso, un po’ come le tasse da pagare, quello del cambio orario. E che, puntualmente, porta gli italiani a brontolare. “Si dorme un’ora in meno”, come in questo caso. Poi, ovviamente, c’è a chi non sta bene che “si dorme un’ora in più”. Bambini e dormiglioni esclusi, ovviamente. E, puntualmente, le solite polemiche, di cui noi italiani siamo i campioni del mondo, o quasi. Ma, in fondo, non è tutta ...

Stefano Caltagirone - figlio segreto di Isabella Biagini/ “Ecco perché non l’ho mai detto” : dov’è l’attrice? : Stefano Caltagirone, figlio segreto di Isabella Biagini: chi è e perché ha deciso di dire la verità solo oggi. L'attrice sembre essere scomparsa nel nulla da mesi.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Davide Astori morto - Ecco perché rinviare le partite di A e B è stata una scelta sbagliata : è buonismo - non buon senso : La scomparsi di Davide Astori è un’assurda tragedia. Come la morte di qualsiasi ragazzo di 30 anni, che se ne va senza motivo da un giorno all’altro, lasciando compagna e figlia piccola. Il fatto che Astori fosse un calciatore non la rende più speciale, o meno straziante. Per questo il calcio doveva continuare a giocare, come ha sempre fatto in passato. Certo, non si poteva pretendere che i compagni di squadra della Fiorentina scendessero in ...

Morte Astori - Ferrero spiega : “Ecco perchè non avrei mai fatto giocare la Samp” : Morte Astori – “Ho detto che non avrei fatto scendere in campo i miei giocatori nella partita contro l’Atalanta per un segnale di rispetto della vita e in onore di Davide Astori”. L’Ansa riporta le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il patron doriano ha da subito dichiarato che la sua squadra oggi non avrebbe giocato, ancor prima dell’ufficialità da parte della Lega serie A. “Checchè ...

“Tutto finto!”. Isola dei famosi. L’ accusa dell’ex naufraga ad Alessia Marcuzzi. Parole pesanti che trovano l’appoggio di altri personaggi del mondo dello spettacolo. E non finisce qui perché lei si spinge ancora oltre : “Ecco le prove” : Nel bene o nel male, quest’edizione dell’Isola dei Famosi è destinata a lasciare il segno. Le Parole di Eva Henger, l’addio di Francesco Monte, la nascita del cosiddetto canna-gate, ha infatti agitato il dialogo non solo in studio ma anche fuori, dove non sono mancate le discussioni. L’ultima, proprio ieri, per bocca di Vladimir Luxuria, l’ex deputata (e nufraga) non ha usato mezzi termini contro Alessia Marcuzzi. «Non affrontare nella ...

OSCAR 2018/ Pronostici e news : poche possibilità per Guadagnino - l’evento politicamente corretto - Ecco perché : OSCAR 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome". Alla vigilia ammette che non sarà una notte facile...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Elezioni politiche - per votare servirà molto più tempo del solito : Ecco perché : Nel pomeriggio di questo sabato 3 marzo si è svolto l'insediamento ufficiale di tutti i seggi elettorali [VIDEO] , che nella giornata di questa domenica 4 marzo saranno protagonisti delle # Elezioni ...

Juventus - Ecco perché Emre Can non ha ancora firmato : Secondo quanto rivela Rai Sport , la firma di Emre Can con la Juventus non è ancora arrivata a causa di alcuni dettagli economici: non c'è ancora l'accordo sulla cifra da versare al calciatore al momento della firma e sulla ...

L'aeroporto di Dubai chiuderà per 45 giorni : Ecco quando e perché : ... gli scali preferiti dai viaggiatori Quanti aeroporti ci sono a Londra: tutti i dettagli La classifica dei migliori aeroporti del mondo Auckland-Dubai: il volo più lungo del mondo di Emirates

Isola Dei Famosi 2018 - Chiara Nasti querela Striscia/ Scintilla difende Elena : "Ecco perché ha ragione!" : Isola dei Famosi 2018, spuntano nuovi dettagli sulla notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:00:00 GMT)

“Ho fatto clonare il mio cane - Ecco il risultato”. La rivelazione choc della star. Mostra le foto dei suoi nuovi cuccioli e spiega il perché di quel gesto - non raro ultimamente - che sta dividendo il mondo : Di notizie strane, in queste ultime settimane, se ne sono lette tante in rete. quella che forse ancora mancava nella vostra collezione personale, però, riguarda molto da vicino una vip molto famosa in tutto il mondo, vincitrice di ben due Premi Oscar, che in un’intervista rilasciata alla testata Variety ha ammesso di aver fatto clonare la propria cagnolina prima che morisse così da avere ora due nuove cucciole. Protagonista della ...

Ecco perché dovremmo smettere di guardare il telefonino a cena : Le ricerche scientifiche confermano: oltre a disgregare le relazioni sociali, l'uso dello smartphone ci rende meno felici

Cagliari - Giulini fissa il prezzo di Barella : “Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” : Cagliari, Giulini fissa il prezzo di Barella: “Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, Giulini- Il presidente Giulini, intervistato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Nicolò Barella e sulla sua attuale ...

“E quel cellulare? Non era vietato?”. Ahhh! Isola - Striscia non demorde. Due filmati inguaiano (ancora) il reality - ma c’è un retroscena ‘fondamentale’ : “Ecco con chi parlava la naufraga e perché” : Striscia la notizia ha preso proprio a cuore l’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando è scoppiato il ‘canna-gate’, ogni sera dal tg satirico arrivano rivelazioni scottanti, tra fuori onda, testimonianze e filmati inediti, tanto che la produzione del format di Canale 5 è stata costretta ad affrontare ‘argomenti scomodi’. Come nell’ultima diretta, quando Alessia Marcuzzi ha dato per la prima volta ...