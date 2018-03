Ecco chi finanzia la costosa campagna della Bonino

“Ecco chi vive nel Bosco Verticale di Milano”. E quanto costa un appartamento nel prestigioso e affascinante grattacielo che fa impazzire turisti e cittadini : È tra i grattacieli più esclusivi di Milano, amato da tutti e super fotografato dai turisti e dagli abitanti. È stato premiato come il più bello e innovativo al mondo: ha l’atrio con le pareti di vetro, affacciate sul verde, la vigilanza 24 ore su 24 e guardie armate davanti a diversi appartamenti, lungo i corridoi bianchi che paiono di un grande albergo. Una sala comune accoglie le feste e una squadra di giardinieri volanti ...

Classifica marcatori Serie A / Capocannniere : Dybala a 15 - Immobile a sEcco. Chi nel derby? (27^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: alla vigilia della 27^ giornata del campionato il capocannoniere del massimo campionato italiano rimane Ciro Immobile con ben 23 reti. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:55:00 GMT)

“Ecco come sta”. Malore Vittorio Cecchi Gori : la notizia ufficiale. In un comunicato le ultime sul produttore cinematografico ricoverato dal 24 dicembre : Due mesi dopo il Malore (un’ischemia cerebrale) che l’ha colpito all’improvviso, alla vigilia di Natale, lo storico produttore e imprenditore, ex marito di Rita Rusic, Vittorio Cecchi Gori ha lasciato il Policlino Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per oltre sessanta giorni. Con lui l’ex moglie Rita Rusic e il figlio Mario che in questo lungo periodo gli sono stati sempre vicini. Più di due mesi fa, la sera ...

L'aeroporto di Dubai chiuderà per 45 giorni : Ecco quando e perché : ... gli scali preferiti dai viaggiatori Quanti aeroporti ci sono a Londra: tutti i dettagli La classifica dei migliori aeroporti del mondo Auckland-Dubai: il volo più lungo del mondo di Emirates

Fiorello - Ecco il suo blob elettorale : “Ho visto cose che voi umani…”. Da Di Maio a Maria Elena Boschi - ai capelli di Silvio : La campagna elettorale volge al termine, eccola riassunta da Fiorello. E il celebre ‘Ho visto cose che voi umani…’ di Blade Runner introduce i protagonisti della sfida di queste politiche. Compreso Silvio Berlusconi che torna da Bruno Vespa per firmare il contratto con gli italiani: “E ha più capelli della prima volta” L'articolo Fiorello, ecco il suo blob elettorale: “Ho visto cose che voi ...

Instagram - curiosi di sapere chi smette di seguirvi? Ecco come si fa : Nel mondo in cui vive e respira l’uomo social dove tutto è alla portata (del clic) di tutti, la domanda che ci facciamo non è più “perché” ma “chi”. «Chi non mi segue più su Instagram?». Non è una vita facile quella dei nostri avatar digitali, ieri tredici persone hanno cominciato a seguirci ma oggi ancora nessuno e il conto degli “amici social” deve essere rimpinzato alla stessa velocità di quello in posta. E così come hashtag accalappia ...

Monte 'in fuga' dall'Isola dei Famosi - Ecco cosa rischiava per il caso droga in Honduras : Quest'edizione dell'Isola dei Famosi sarà ricordata per il "canna-gate": Eva Henger e accusa, Francesco Monte ritorna precipitosamente dall'Honduras pur dichiarando a telecamere spente di essere ...

Ecco chi ha scelto Nicolò FUORI da Uomini e Donne! : La scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne è vicina? Non si parla d'altro: il tronista potrebbe scegliere presto, anzi prestissimo, addirittura siamo arrivati a pensare che potrebbe scegliere nella prossima registrazione, e vi spieghiamo subito perché. Gli indizi non mancano di certo, intanto, per i meno aggiornati sulle anticipazioni di Uomini e Donne, ricordiamo che al momento ci sono due corteggiatrici, anzi le due corteggiatrici per ...

“Devo prendere una doula o è tardi?”. Chiara Ferragni lo chiede ai fan ma… La compagna di Fedez lancia il sondaggio un mese prima del parto - ma non tutti hanno saputo risponderle. Molti non ne hanno proprio idea : Ecco di che parla : Chiara Ferragni aspetta il primo figlio da Fedez e, secondo i piani, manca molto poco, adesso, alla nascita di Leone. Dovrebbe venire alla luce il prossimo 7 aprile e, per fortuna, sembrano superati i problemi in gravidanza che pochi giorni fa avevano fatto preoccupare tutti. Già, perché mai prima d’ora, forse, dolce attesa fu più ‘social’. Da quando è stata resa nota la notizia, infatti, i futuri genitori aggiornano di ...

Brexit - Ecco il piano della May Ma l'intesa resta a rischio flop : Nessuna svolta decisiva, ma alcuni «duri» punti fermi per soddisfare soprattutto il fronte interno. eccoli: il Regno Unito, almeno fino a che sarà Theresa May a sedere a Downing Street, rispetterà il risultato del referendum e lascerà il mercato comune e l'unione doganale: «La vita cambierà e l'accesso ai mercati reciproci sarà ridotto rispetto a quello attuale». La Gran Bretagna, inoltre, non ...

Guerra al glifosato : Ecco chi potrebbe sostituirlo a breve : L'Italia è pronta a dire addio al glifosato. O almeno è questo lo scenario che va delineandosi dopo l'ultima svolta bio tra i filari del prosecco. Nell'immaginario collettivo, il glifosato sarebbe una ...

“Ecco cosa dovete fare…”. L’epico ‘sclero’ di Alessia Marcuzzi. Devastata dai giudizi per come ha gestito il ‘canna-gate’ - la conduttrice risponde con una rabbia mai vista. A chi la critica non la manda a dire : Alessia Marcuzzi nella bufera, la Pinella criticatissima sui social. Non a tutti è piaciuto come ha gestito il ‘canna-gate’ e adesso anche da Striscia le hanno dato della ‘svicolona’. Ma adesso la conduttrice dell’Isola dei famosi 2018 ha detto basta e ha deciso di rispondere agli hters che la massacrano ogni giorno. Per molti spettatori, l’intervista nella terza puntata del reality a Eva Henger, che ha ...

L'Isola dei famosi - la nuova prova che inchioda Francesco Monte : Ecco il video : Questa sera nel corso della puntata di Striscia la notizia in onda su Canale 5 abbiamo visto che è stata trasmessa una nuova prova sullo scandalo droga alL'Isola dei famosi 2018 che potrebbe mettere ancora di più nei guai Francesco Monte, il grande accusato di quest'anno che come ben saprete ha scelto di ritirarsi dal gioco dopo le clamorose rivelazioni di Eva Henger, la quale sostiene che Monte avrebbe portato la droga in Honduras. nuova prova ...