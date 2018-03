E un milione di islamici fa il tifo per Pd e Cinque stelle

ilgiornale

: @FedericoClaps @paolinab @MediasetTgcom24 Altri numeri in libertà vedo, naturalmente non ti serve a niente sapere c… - onevoicetosing : @FedericoClaps @paolinab @MediasetTgcom24 Altri numeri in libertà vedo, naturalmente non ti serve a niente sapere c… - onevoicetosing : @FedericoClaps @telemaco57 @paolinab @MediasetTgcom24 In Italia ci sono UN MILIONE E MEZZO di islamici, ignorante c… - vladcomt : RT @matteosalvinimi: Questo signore, accolto con tutti gli onori, rappresenta la Turchia che nega lo sterminio di 1 milione e mezzo di Arme… -

(Di domenica 4 marzo 2018) Milano Movimento 5e Pd. L'islam ha scelto e non fa niente per nasconderlo. Anzi. In Italia si contano almeno 2,6 milioni di musulmani, uncon cittadinanza e diritto di voto. Non hanno ancora varato un partito ma sognano un voto islamico di massa, capace di incidere sul risultato finale per portare a casa moschee, 8 per mille, ius soli, e una politica estera più gradita e meno «occidentale». Per questo oggi i dirigentiorienteranno il loro voto verso Democratici e «grillini». Il Pd alla fine lo ius soli non lo ha approvato, ma la promessa è lì. E pesa. Khalid Chaouki, ormai ex deputato Pd, da ottobre presidente della Grande moschea di Roma, non è ricandidato ma in un'intervista a Radio Radicale ha affermato che a un Pd pure «in grande difficoltà» oggi «non ci sono ...