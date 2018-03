E un milione di islamici fa il tifo per Pd e Cinque stelle : Milano Movimento 5 stelle e Pd. L'islam ha scelto e non fa niente per nasconderlo. Anzi. In Italia si contano almeno 2,6 milioni di musulmani, un milione con cittadinanza e diritto di voto. Non hanno ancora varato un partito ma sognano un voto islamico di massa, capace di incidere sul risultato finale per portare a casa moschee, 8 per mille, ius soli, e una politica estera più gradita e meno «occidentale». Per questo ...