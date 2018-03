E se fosse l' ora di Kessié o di Rafinha?

Gattuso ha fatto grande il Milan : se solo fosse arrivato prima… ma c’è ancora tempo per volare! : Il Milan di Gennaro Gattuso sta continuando a stupire. Dall’arrivo del nuovo tecnico i rossoneri hanno iniziato a volare ed ora sembrano non volersi più fermare. Ciò che impressiona di questo nuovo corso Milanista è la solidità della squadra. Difensivamente i rossoneri sembrano invalicabili, con la coppia Romagnoli-Bonucci davanti a Donnarumma, che sta facendo letteralmente faville, anche oggi ha subito pochissimo contro una squadra come ...

'Se il Napoli fosse forte sarebbe ancora in Champions League' : LIPSIA , Germania, - ' Penso che il Napoli sia favorito, le statistiche parlano per loro. Ma non bisogna nemmeno dimenticare che sono vulnerabili, altrimenti sarebbero andati avanti in Champions ...

'Anche Pamela se fosse ancora viva sarebbe inorridita per questo atto di odio...' : ... la donna ha ammesso di comprenderne le ragioni aggiungendo però, 'invitiamo alla non violenza e a non strumentalizzare un momento del genere per fare politica, anche perché di mezzo c'è la vita di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 febbraio : Grazie alla legge varata dalla stessa ministra della Pa siamo entrati in possesso della relazione che spiega come il lavoro per il dottorato fosse preso per buona parte da altri : Il documento – Le 51 pagine del rapporto “Violati gli standard accademici, molte fonti non sono citate” La società Resis di Enrico Bucci riconosce che l’analisi del “Fatto” è stata “confermata” con piccole differenze di Stefano Feltri e Laura Margottini Si fa ma non si dice di Marco Travaglio Siccome la mamma dei cretini è sempre gravida, l’addetto stampa del M5S in Veneto, tal Ferdinando Garavello, raccomanda a candidati e ...

Stefano Accorsi/ "Se Freccia fosse ancora vivo sarebbe Riko" (Che tempo che fa) : Stefano Accorsi è tra gli ospiti della puntata di domenica 21 del programma tv di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in cui parlerà del suo nuovo film da protagonista, Made in Italy(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 23:59:00 GMT)

Gentiloni - il più amato dagli italiani : se fosse ancora lui a guidare il Paese? Video : 6 Nessuno avrebbe scommesso un euro sulla fine naturale della legislatura, perché il governo di centrosinistra nato dalle ceneri dell'esecutivo di Matteo Renzi veniva dato come una traballante nave di passaggio. A tutti gli effetti è stato transitorio, ma sarebbe sbagliato definirlo un governo che ha 'tirato a campare'. Durante la gestione di #Paolo Gentiloni sono state approvate 85 leggi, praticamente una ogni quattro giorni. Tra i ...

e se il 'mostro' fosse ancora lì fuori? - nuovi studi sui cadaveri delle vittime del ... - Cronache : Simona Pletto per 'Libero Quotidiano' Tutto da rifare. Le nuove tecnologie in mano alla scienza per la rivalutazione dei tempi di maturazione di larve e uova fotografate all' epoca sui cadaveri dell' ultimo duplice omicidio, rimescolano le carte sul caso del 'mostro di Firenze', una ...

Roma - Pallotta : "Pensavo che il calcio fosse orribile - ora sono fuori di testa" : Fino a 5 anni fa pensavo che il calcio fosse uno sport orribile, non lo riuscivo a capire. Ora per il calcio sono fuori di testa. Ci sono tre miliardi di tifosi di calcio nel mondo e io vorrei che l'...