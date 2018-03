E' morto l' economista Andrea Ginzburg | figlio della scrittrice Natalia

È morto l’economista Andrea Ginzburg - aveva 78 anni : Il 3 marzo è morto a Bologna l’economista Andrea Ginzburg, figlio della scrittrice Natalia e fratello dello storico Carlo. Ginzburg aveva 78 anni ed era nato a Torino, ma da molti anni viveva a Bologna. Fu tra i fondatori della facoltà The post È morto l’economista Andrea Ginzburg, aveva 78 anni appeared first on Il Post.