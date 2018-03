“È morto dopo la diretta su Rai 3” Un malore improvviso lo ha stroncato Grave lutto per

Pisa - si lancia dal balcone dopo aver ucciso la moglie con un cacciavite : morto un 97enne : Prima ha piantato un cacciavite dietro la nuca della moglie inferma e poi si è lanciato nel vuoto dal balcone della loro abitazione al terzo piano di un palazzo nel centro di Pontedera , Pisa, . L'...

CARLO RIPA DI MEANA E' morto/ La gioia perduta dopo la morte della moglie : CARLO RIPA di MEANA è MORTO: due mesi fa la scomparsa dell'amata moglie Marina, aveva 88 anni. La notizia data dal figlio Andrea. I suoi passi nel mondo della politica.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:58:00 GMT)

Carlo Ripa di Meana - morto due mesi dopo la moglie Marina : Si è spento all'età di 88 anni Carlo Ripa di Meana. Uomo di cultura, parlamentare, ambientalista, eurodeputato e anche ex ministro, la morte è arrivata a soli due mesi da quella della moglie Marina. ...

Carlo Ripa di Meana è morto - due mesi dopo la moglie Marina : Carlo Ripa di Meana è morto. A distanza di due mesi dalla scomparsa di Marina. Carlo Ripa di Meana chi era e quanti anni aveva Carlo Ripa di Meana è stato un politico e ambientalista italiano. È stato parlamentare europeo, Commissario europeo per l’Ambiente e Ministro dell’ambiente. È stato, inoltre, portavoce dei Verdi e presidente […] L'articolo Carlo Ripa di Meana è morto, due mesi dopo la moglie Marina proviene da Gossip e ...

Gillo Dorfles morto - teorico e critico d’arte tra i più influenti nel Dopoguerra : È morto a Milano Gillo Dorfles. Aveva 107 anni. critico d’arte tra i più influenti del Novecento, è stato anche medico, pittore, pianista, scultore, poeta e professore. Sull’estetica ha basato grandissima parte della sua vita e ha portato in Italia un termine diametralmente opposto alla filosofia del Galateo: il kitsch. Fino all’ultimo è stato impegnato con mostre, recensioni e libri. L'articolo Gillo Dorfles morto, teorico e critico ...

Scomparso nel nulla dopo essere uscito in auto : ritrovato morto : E' stato trovato senza vita, nella mattinata di oggi, martedì 27 febbraio 2018, in via Sobrero a Nichelino, Umberto Santaniello, il pensionato nichelinese che si era allontanato da casa venerdì 23 a ...

Spagna - calcio in lutto : è morto Quini dopo un infarto - : lutto nel mondo del calcio. Muore all'età di 68 anni l'ex giocatore di Sporting Gijon e Barcellona , Enrique Castro, detto Quini . Fatale un infarto avuto vicino alla sua casa a Gijon. Soccorso dai passanti, l'...

Lutto nell’Italia ‘che conta’ : era uno dei più grandi - morto dopo una malattia. Timido e riservato aveva messo su un impero. Lascia la moglie (famosissima) e quattro figli : Lutto in Italia. Se ne è andato a 81 anni il presidente della Saras, uno dei più importanti imprenditori italiani degli ultimi 30 anni. Era malato da tempo. Addio a Gian Marco Moratti, il petroliere italiano, fratello di Massimo, ex presidente dell’Inter. L’imprenditore era il marito dell’ex sindaco di Milano Letizia Moratti e aveva quattro figli: Angelo e Francesco, avuti dalle prime nozze con Lina Sotis; Gilda e Gabriele nati dal matrimonio ...

La confessione di Cecilia Capriotti dopo l'Isola : "Quando è morto mio padre non ho parlato per tre anni" : Cecilia Capriotti si è raccontata a Verissimo nel pomeriggio di sabato 24 febbraio. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 ha svelato alcuni particolari della sua vita privata, della sua famiglia e...

Spagna - il governo chiede misure forti all'Uefa dopo il morto di Bilbao : 'Dobbiamo espellere questi barbari per sempre' ha detto dopo la riunione settimanale del governo il ministro dello sport Inigo Mendez de Vigo, ricordando che 'il prossimo Mondiale di calcio si ...

Addio Capitàn - morto dopo 12 anni di veglia sulla tomba del padrone : Quella che vi stiamo per descrivere è una di quelle notizie che sicuramente vi strapperà un sorriso e ai più sensibili forse anche una lacrima, perché il cane raffigurato in fotografia si chiamava Capitàn, e ha finalmente raggiunto il suo padrone nell'altro mondo. padrone che si è sempre rifiutato di abbandonare, vegliando sulla sua tomba per 12 anni nel cimitero di Villa Carlos Paz, nella provincia argentina di Còrdoba. Ed è proprio sulla sua ...

"Elogiati solo se c'è un morto" : lo sfogo della moglie di un agente dopo gli scontri : "Ho visto quelle immagini e mi sono chiesta perchè le istituzioni intervengono solo davanti ad un uomo ferito o addirittura morto, perchè sui giornali e sulle tv si parli solo degli errori delle forze...

Simone Martucci trovato morto in un pozzo : 'Ucciso dopo una lite' - suicida il presunto killer : Il cadavere di un uomo è stato trovato in un pozzo nelle campagne di Noci . Si tratterebbe di una delle due persone di cui non si avevano notizia da ieri: un commerciante 47enne, Simone Martucci, e un ...

Roma : morto uomo di 76 anni dopo aver perso controllo auto : Roma – Perde controllo auto a causa di malore e decede durante trasporto in ospedale Roma – Non ce l’ha fatta l’uomo di 76 anni... L'articolo Roma: morto uomo di 76 anni dopo aver perso controllo auto su Roma Daily News.