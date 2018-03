È morto a 31 anni il capitano della Fiorentina Davide Astori

È morto l’economista Andrea Ginzburg - aveva 78 anni : Il 3 marzo è morto a Bologna l’economista Andrea Ginzburg, figlio della scrittrice Natalia e fratello dello storico Carlo. Ginzburg aveva 78 anni ed era nato a Torino, ma da molti anni viveva a Bologna. Fu tra i fondatori della facoltà The post È morto l’economista Andrea Ginzburg, aveva 78 anni appeared first on Il Post.

Fiorentina piange la morte di Davide Astori : morto a 31 anni : La Fiorentina piange la morte del capitano Davide Astori morto a 31 anni nell'albergo a Udine dove la squadra era in ritiro.

morto storico recordman miglio Bannister : ANSA-AP, - LONDRA, 4 MAR - Lutto nel mondo dell'atletica. E' Morto a Oxford, all'età di 88 anni, Roger Bannister, il primo uomo al mondo a scendere sotto la barriera dei 4 minuti nel miglio. Lo ha reso noto la famiglia dell'ex campione, che dopo essersi ritirato dall'attività agonistica si era dato alla professione medica. Il 6 ...

Davide Astori morto in albergo a Udine. Il capitano della Fiorentina aveva 31 anni - Il cordoglio social : Il calciatore della Fiorentina e della Nazionale si trovava in hotel in ritiro con la squadra in vista del match contro l'Udinese. A causare la morte sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. Rinviata tutta la giornata di Serie A. Il capitano viola stava per firmare il rinnovo

È morto a 74 anni Raffaele Indolfi - storico inviato del Mattino : Per il quotidiano napoletano ha seguito, dall'inizio degli anni Ottanta in poi, i principali eventi di politica e di cronaca nera e giudiziaria, dai congressi di partito della Prima Repubblica alle ...

morto a 88 anni Luigi Taveri : vinse tre titoli in 125 : scomparso a 88 anni dopo Luigi Taveri, pilota svizzero tre volte campione del mondo di motociclismo nella classe 125: nel 1962, 1964 e 1966 i suoi titoli, tutti conquistati sulla Honda. Taveri, originario di Horgen nel Cantone di Zurigo, era stato colpito il 17 febbraio da un ...

E' morto Carlo Ripa di Meana. Il politico ed ambientalista aveva 88 anni : E' morto Carlo Ripa di Meana. Il suo decesso arriva solo a meno di due mesi dalla scomparsa della moglie Marina. aveva 88 anni, politico e ambientalista si è spento in un ospedale romano in seguito a ...

Mimmo Candito è morto/ Il giornalista si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro" : Mimmo Candito è morto e lascia il mondo del giornalistmo in lutto. L'inviato calabrese si è spento a 77 anni come "inviato sul fronte di guerra al cancro".(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:07:00 GMT)