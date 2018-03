È difficile sopravvivere a credenze e complotti | se c' entra l' amore Ma si può

Nanga Parbat - partita l’operazione di salvataggio ma il tempo estremo rende tutto più difficile : Elisabeth e Tomek lottano per sopravvivere : Mentre tentavano l’ennesima scalata invernale del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo con i suoi 8.126 metri s.l.m, in Pakistan, l’alpinista francese Elisabeth Revol e l’alpinista polacco Tomek Mackiewicz hanno incontrato delle difficoltà durante la discesa. Tomek sarebbe stato vittima di gravi congelamenti e di cecità da neve sul versante Diamir e non sarebbe in grado di muoversi. Dopo essere rimasti bloccati entrambi a 7.400 ...