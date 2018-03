DONATELLA VERSACE Sui social sono riuscita a farmi conoscere meglio Che

DONATELLA VERSACE tra gli ospiti di Che tempo che fa del 4 marzo con Miriam Leone e Fabio De Luigi : Gli ospiti di Che tempo che fa del 4 marzo sicuramente sono di tutto rispetto sin dal primo grande nome fatto da Fabio Fazio e che riguarda proprio l'icona di stile a capo della maison Versace, Donatella. Nonostante le elezioni il programma di Rai1 torna anche oggi, in prima serata, per un'intervista singola e il famoso tavolo ricco di ospiti. Ad aprire la serata ci sarà proprio l'ospite principale della puntata, Donatella Versace, insieme ...

Programmi TV di stasera - domenica 4 marzo 2018. A Che Tempo Che Fa DONATELLA Versace : Donatella Versace Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa L’icona di stile a capo della maison di famiglia, Donatella Versace sarà ospite per la prima volta di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Inoltre, Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti insieme della black comedy Metti la Nonna in Freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi in uscita nelle sale il 15 marzo. E ancora, nel giorno esatto in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni, sarà ...

ALLEGRA VERSACE/ Chi è? La figlia di DONATELLA che ha il 50% della casa di moda (Che tempo che fa) : Chi è ALLEGRA VERSACE? La figlia di Donatella azionista di maggioranza dell’impero della moda VERSACE come da testamento dello zio Gianni per lasciare in mano alla famiglia la casa di moda.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:41:00 GMT)

VIRGINIA RAFFAELE/ L’imitazione di DONATELLA VERSACE apprezzata anche dalla stilista : Donatella Versace sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. Non è da escludere che vengano mostrate delle immagini di VIRGINIA RAFFAELE che la imita(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 12:05:00 GMT)

GIANNI VERSACE/ La serie tv sulla sua morte criticata da DONATELLA e famiglia : Con Donatella VERSACE ospite della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 è altamente probabile che si parlerà anche di suo fratello GIANNI VERSACE(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:07:00 GMT)

In American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace la dura lotta di Andrew e DONATELLA : anticipazioni 9 marzo : Siamo ormai in dirittura di arrivo per American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace e presto si arriverà al nodo della questione, all'estrema follia di Andrew e al tragico epilogo che lo riguarda. L'omicidio dello stilista italiano è andato già in scena nel primo episodio di questa seconda stagione della serie antologica firmata da Ryan Murphy ma gli ultimi episodi porteranno il pubblico di nuovo su quei gradini della maestosa villa di ...

“Fa impressione”. DONATELLA VERSACE : la trasformazione di anno in anno. Botox - lifting ma non solo. La sorella di Gianni ha stravolto tutto il suo aspetto col passare del tempo. Prima e dopo - ecco le foto ‘prova’ : Riconosceremmo Donatella Versace tra centinaia di donne. Per gli inconfondibili capelli biondo platino, certo. Per gli occhi truccatissimi, sempre di nero, ma soprattutto per i ritocchi di chirurgia estetica. Oggi la sorella di Gianni ha 62 anni ma di interventi, nel corso degli anni, deve averli subiti parecchi. Fin qui non ci piove. Non serve una scienza per arrivarci: il suo aspetto è cambiato tantissimo dai primi anni Novanta a oggi, ...

Anna Wintour e DONATELLA VERSACE - le icone della moda a Roma per una mostra tra sacro e profano : ... Vivienne Westwood, Madeleine Vionnet e Riccardo Tisci per Givenchy, un ideale ed elegante viaggio di stile racconta il processo storico e percettivo del mondo religioso nella moda contemporanea. Le ...

DONATELLA VERSACE/ Video - la scena straziante dell'ultimo saluto al fratello Gianni davanti alla bara : DONATELLA VERSACE: nella seconda puntata de L'assassinio di Gianni VERSACE, ci sarà la scena dell'ultimo saluto allo stilista, davanti alla bara.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:44:00 GMT)