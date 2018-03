Domenica nera in montagna | tre morti e tre feriti tra Piemonte e Francia

Montagna - una Domenica nera : tre slavine e un morto : Nella giornata di domenica 4 marzo tre valanghe hanno richiesto l'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico , CNSAS Piemonte, per operazioni di estrazione di persone ...

Corinne Clery/ Tornerà a parlare del marito Beppe Ercole e della "nemica" Serena Grandi? ( Domenica In) : Corinne Clery : l'attrice francese ospite dello studio di Rai Uno, Tornerà a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e di quel siparietto dopo l'eliminazione? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:08:00 GMT)

Domenica In - flop delle sorelle Parodi/ Antonella Clerici tornerà dopo averlo condotto con la Venier? : Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi , conduttrici dell'edizione flop di quest'anno. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 23:15:00 GMT)

Serie A - Lazio : altra Domenica nera per colpa del VAR. : La sconfitta per 2-1 contro il Milan è condizionata dal gol di mano di Cutrone, Inzaghi è sempre più perplesso. Questa 22^ giornata di Serie A verrà ricordata come una delle più disastrose della nuova tecnologia sui campi. A farne le spese, ancora una volta, la squadra capitolina. C’è da premettere che la prestazione della Lazio è stata comunque inferiore alle aspettattive: nel primo tempo le difesa ha ballato e la fase offensiva è ...