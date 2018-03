Disagi per gli elettori | tra ritardi | code e schede sbagliate Sotto accusa il bollino

I Disagi per il maltempo nel nord Italia : Fa ancora molto freddo ma non ci sono stati grandi problemi su ferrovie o autostrade The post I disagi per il maltempo nel nord Italia appeared first on Il Post.

Disagio mentale e creatività - incontro con le scuole superiori : Dopo lo straordinario successo di pubblico riscosso dal Darwin Day a Trevi, proseguono le anteprime dell'ottava edizione di "Festa di Scienza e Filosofia", che tornerà poi puntuale in primavera, dal 26 al 29 aprile. Il prossimo appuntamento è in agenda per mercoledì 7 marzo, alle 10, a Foligno. Ed in particolare a Palazzo Trinci, ...

Autostrade ancora chiuse e altre con Disagi per il maltempo : La neve di questi giorni continua imperterrita a cadere su tutta l'Italia creando disagi per la mobilità. I vari comuni stanno intervenendo senza sosta per garantire la massima sicurezza su marciapiedi e strade. La parte che ne risente di più, però, e che sappiamo essere difficile da gestire in queste situazioni, sono le Autostrade. I mezzi per togliere la neve e per spargere il sale sono sempre in azione ma a dare problemi è il ghiaccio ...

Ancora neve a Milano - Disagi su A1 e A26 Sulle Alpi pericolo valanghe Meteo|video : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud

Maltempo - fitta nevicata nel Pavese : Disagi per il traffico : Ancora neve intensa da stamattina su Pavia e buona parte della provincia. Sono scesi già diversi centimetri di neve che rendono complicato il traffico su buona parte delle strade provinciali. Si sono registrati diversi tamponamenti e l’uscita fuori strada di alcune auto, senza gravi conseguenze per automobilisti e viaggiatori. Il 118 è dovuto intervenire anche in seguito alla caduta di alcuni passanti sui marciapiedi, dove oltre alla neve ...

Ancora neve a Milano - 56enne scivola per il ghiaccio e muore. Disagi sulla A1|video : Dopo una breve pausa nella notte, sabato mattina sono tornati a cadere i fiocchi. In serata comunque dovrebbe cessare la perturbazione. Prosegue il piano antighiaccio

I Disagi per i treni e le auto nel nord Italia : Fa ancora molto freddo e ci sono problemi sulle autostrade, treni cancellati e un'allerta valanghe, soprattutto in Lombardia The post I disagi per i treni e le auto nel nord Italia appeared first on Il Post.

Disagi sulle autostrade per la pioggia gelata : chiusi tratti dell’A1 e dell’A26 : Continuano i Disagi a causa del maltempo sulle strade italiane. autostrade per l’Italia comunica che sono in atto deboli nevicate sulla A1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e Reggio Emilia mentre a causa della pioggia gelata in atto è chiuso il tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli tra Inizio Complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bolog...

Maltempo - Disagi per la circolazione. Lunedì previste altre nevicate - : L'ondata di gelo siberiano Burian porta ancora qualche precipitazione, ma le temperature sono in rialzo. All'inizio della prossima settimana ancora fiocchi al Nord e pioggia al Centrosud. Pericolo ...