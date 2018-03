Diritto per tutti

Elezioni : nipoti - mogli e figli dei potenti. La carica dei rampolli che rivendicano il seggio in Parlamento per Diritto dinastico : Non solo Piero De Luca. Anzi: il figlio del governatore della Campania è solo l’ultimo arrivato in un movimento politico trasversale, che da destra a sinistra non risparmia nessuno. È il Pdf, il partito della famiglia: figli e nipoti di ministri, plenipotenziari e notabili di partito. Dal Nord a Sud è lunga la lista di fratelli, zii e coniugi in corsa per un seggio da tramandare per discendenza dinastica o diritto coniugale in posizione ...

Una Vita : FELIPE perde ogni “Diritto legale” su CELIA - anticipazioni : Nelle puntate della telenovela Una Vita in onda intorno a giugno 2018, FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dovrà avere nuovamente a che fare con l’ingombrante figura della suocera Consuelo Pedrò Santamaria (Mabel Del Pozo): una volta che CELIA (Ines Aldea) sceglierà di recarsi per un certo periodo in Inghilterra col fine di far visita al figlio adottivo Tano (Oscar Ortuño), l’avvocato sarà costretto ad affrontare le conseguenze ...

In tre anni Google ha rimosso un milione di link per il Diritto all’oblio : Nel maggio 2014, con una storica sentenza, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto il diritto all’oblio sul web. Da allora sono arrivate a Google oltre 2,4 milioni di richieste di rimozione di Url dai risultati del suo motore di ricerca da parte di cittadini europei . Più della metà del totale è giunto dai cittadini di Francia, Germania e R...

Voto del 4 marzo - Paolo Ruggieri chiede : agevolazioni per l'esercizio del Diritto di voto dei soggetti infermi : ... è notoria la crescente disaffezione degli italiani, specialmente nelle regioni meridionali, nei confronti della politica e dunque del voto. Eppure tutti i partiti sollecitano la partecipazione alle ...

Basket - la Fip punisce le squadre giovanili che hanno giocato a perdere : “Ritiro dal campionato e perdita del Diritto sportivo” : Arriva il pugno duro della Federazione italiana pallacanestro su Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca, protagoniste della gara a perdere nella Final Four del campionato pugliese Eccellenza Under 18. La surreale partita avrebbe dovuto qualificare una delle squadre alla fase interzona in Toscana e l’altra nel gruppo della Campania. Dopo il video che ha immortalato 2 minuti della finale nella quale si vedevano ...

Elezioni - il Foglio : “Candidato M5s condannato e prescritto per violazione del Diritto d’autore”. Lui : “Sono pulito” : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

Votare in Abruzzo : Diritto - dovere - rito effimero - unico mezzo lecito che i cittadini hanno per fare sentire la loro voce ? : ... ma mai di fuoriuscire dalla dimensione retorica top down di chi pretende un mandato dal popolo lavoratore, ma che per estrazione e formazione, non appartiene al mondo del lavoro in senso stretto , ...

Oms : “E’ un Diritto per le donne partorire senza dolore” : Oms: “E’ un diritto per le donne partorire senza dolore” Pubblicato documento considerato rivoluzionario da chi si batte da anni per l’analgesia durante il travaglio Continua a leggere L'articolo Oms: “E’ un diritto per le donne partorire senza dolore” sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo - il legale dei fermati per il pestaggio del leader di FN : da pm accuse da fantaDiritto : L'avvocato Giorgio Bisagna: "Altro che tentato omicidio, il medico parla di soli 5 giorni di riposo"

Oms : "E' un Diritto per le donne partorire senza dolore" : Pubblicato documento considerato rivoluzionario da chi si batte da anni per l'analgesia durante il travaglio

Fi : Diliberto - Berlusconi? non è grande esperto di Diritto romano : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Io non so se Berlusconi sia mai stato assistente di diritto romano, nel qual caso non sarebbe stato un assistente particolarmente acuto perché il Digesto come sanno anche i ragazzi delle elementari è stato promulgato dall’Imperatore Giustiniano mentre Ulpiano è vissuto tre secoli prima”. Lo afferma Oliviero Diliberto professore di diritto romano e già ministro di Grazia e Giustizia in merito ...

Mia figlia disabile ha grandi ambizioni - ma per lo Stato non ha il Diritto di sognare : Il buio in fondo al tunnel è ciò che si vede all’orizzonte da quando abbiamo iniziato a valutare cosa farà Diletta dopo la scuola superiore. Il panorama che ci è offerto è piuttosto triste. Il centro diurno: sette ore circa da lunedì al sabato di presunte attività. Mi assalgono migliaia di dubbi. Ad esempio mi chiedo come si possa intrattenere una ragazza per così tante ore. Mia figlia, come tante persone con gravi disabilità motorie, dopo ...

La battaglia per la salvaguardia del parco del Pirin solleva timori per lo stato di Diritto in Bulgaria : intervista a Ska Keller : A suo avviso, esistono legami diretti tra la gestione delle riserve naturali e la corruzione politica in Bulgaria? I cittadini con cui mi sono confrontata intravedono uno schema che lega protezione ...

Venezuela - tolto Diritto di voto all'ONU per debiti - : Le norme dell'ONU stabiliscono un paese iene temporaneamente privato il diritto di voto nel caso di mancato pagamento del dovuto contributo al bilancio dell'organizzazione. Quest'anno alla fine di ...