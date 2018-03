DIRETTA Slalom Kranjska Gora | la situazione in classifica Streaming video e diretta tv

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Hirscher magistrale nella prima manche! Distacchi pesanti per Gross e Moelgg : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Brignone ottava in combinata - Moelgg 12° in slalom : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hansdotter prima quando parte Holdener - rimonta Gallhuber - Shiffrin è dietro! Costazza sbaglia ed è lontana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo in gigante, la ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : cancellati slalom donne e 15 km di biathlon. Pittin salta malissimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

